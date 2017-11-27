المملكة المتحدة لاتزال تتمتع ببيئة تنافسية من حيث الشروط الضريبية

ارتفاع متوقع لأسعار المنازل في لندن عند 22.8% خلال 2016 و2020 عقد البنك الأهلي المتحد ندوة كبرى في مطعم لونوتر الكويت بهدف تعريف عملاء الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بآخر التطورات التي يشهدها السوق العقاري في المملكة المتحدة في ظل ظروف السوق الراهنة، حيث تم إلقاء الضوء على 3 موضوعات رئيسية، وهي التغييرات الأخيرة والمتوقعة لضريبة العقارات والتركات في المملكة المتحدة والفرص والتحديات التي يشهدها السوق العقاري في لندن والرؤية المستقبلية للاستثمار العقاري هناك، فضلا عن آخر مستجدات مشروع بادنجتون جاردنز للاستثمار العقاري.

وقد شهدت الندوة حضورا مكثفا من عملاء الخدمات المصرفية الخاصة ليكونوا على اطلاع بكل المتغيرات التي يشهدها السوق العقاري في المملكة المتحدة، كما شهدت حضور مجموعة من أعضاء الإدارة التنفيذية بالبنك الأهلي المتحد وهم طارق محمود نائب أول الرئيس التنفيذي مجموعة الأعمال المصرفية، وأحمد ذوالفقار نائب أول الرئيس التنفيذي – مجموعة الأعمال المصرفية المساندة، ومدحت توفيق مدير عام الخدمات المصرفية الخاصة وإدارة الثروات بالبنك.

وفى كلمته الافتتاحية للندوة، أكد مدحت توفيق، حرص البنك على استكمال تقديم خدماته المميزة لعملائه، وذلك من خلال عقد هذه الندوات بشكل دوري لإتاحة الفرصة لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة للاستفادة من أفضل الخبرات القانونية والاستثمارية والمالية في مجال الاستثماري العقاري في المملكة المتحدة.

وأضاف: إن اللجوء إلى الاستشارات المتخصصة التي يقدمها البنك الأهلي المتحد تمكن عملاءنا من إدارة استثماراتهم العقارية في المملكة المتحدة على أفضل وجه كما تساعدهم على الإلمام بالقوانين الجوهرية والمتعلقة باستثماراتهم العقارية لتجنب أي اثار سلبية قد تنتج من خلال التغيرات الضريبية الجديدة.

من جانبه، تحدث ريتشارد جوردان الشريك في مكتب أرون ميشيل للمحاماة عن الضرائب البريطانية التي تتعلق بمواطني الكويت الذين يملكون أو يرغبون في تملك عقارات سكنية في المملكة المتحدة، موضحا أن المملكة المتحدة لاتزال تتمتع ببيئة تنافسية من حيث الشروط الضريبية، بالرغم من استحداث قوانين ضريبية جديدة أكثر صعوبة خلال السنوات القليلة الماضية، مشيرا إلى إمكانية التعامل مع التبعات القانونية والمالية المترتبة على هذه التغيرات من خلال الحصول على الاستشارة القانونية السليمة.

بدوره، أشار مارك جونز مدير إدارة الأصول الاستراتيجية في شركة JLL كبرى شركات الاستثمارات والاستشارات العقارية الرائدة أن الكويتيين يتجهون منذ زمن لشراء العقارات البريطانية، ولديهم استثمارات متعددة الاستخدامات في بريطانيا.

وأضاف: أن أسعار الفائدة في المملكة المتحدة في أدنى مستوياتها الآن، حيث أصبحت القدرة على الدخول في الدين المنخفض عاملا مهما لدعم نشاط الإسكان بالإضافة الي انخفاض قيمه الجنيه الاسترليني مما يعزز الاقبال علي شراء العقارات في لندن.

وعن توقعات النمو في لندن، أشار جونز إلى ارتفاع الإيجار 19.9% بين عامي 2016 و2020، في حين أنه من المتوقع ارتفاع أسعار المنازل خلال الفترة ذاتها لتقف عند 22.8%.

وتحدث فيصل خوخار مدير المبيعات والتسويق في Country Garden Holdings عن مشروع بادنجتون جاردنز في وسط مدينة لندن، والذى قام البنك الأهلي المتحد بتسويقه لعملائه في الكويت، نظرا لما يتمتع به المشروع من مزايا تجعله الوجهة المفضلة لمنزل للعائلة في لندن أو بغرض الاستثمار في قطاعها العقاري.

ويعتبر هذا المشروع هو المشروع الثاني الذي قدمه البنك لعملائه بعد النجاح الكبير الذي حققه البنك الأهلي المتحد من خلال تسويق مشروع حدائق أمير ويلز العقاري المقام في منطقة batter sea وهي واحدة من أفضل الأماكن في لندن.

و أضاف خوخار إن مشروع بادنجتون جاردنز يعد فرصة استثنائية لعملاء البنك الأهلي المتحد للحصول على منزل في هذا المشروع الراقي بسعر السوق الحالي، وخاصة أن هناك نقص في الوحدات السكنية الراقية المتاحة في السوق العقاري بلندن حاليا، مما يزيد من الإقبال على مشروع بادنجتون جاردنز.