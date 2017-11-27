أعلنت مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة عن طرح فرص استثمارية في الشركات النفطية التابعة لها للقطاع الخاص، وذلك إيمانا منها بأهمية تعزيز التعاون مع القطاع الخاص ومنحه فرصة أوسع وأكبر في مشاريع القطاع النفطي التي تعتبر أكبر وأهم محفز للاقتصاد الكويتي، وتطبيقا لبنود استراتيجيتها المتكاملة لتطوير المحتوى المحلي، وبهذه المناسبة شدد وزير النفط ووزير الكهرباء والماء رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية م.عصام المرزوق على أهمية عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها الكويت، والتي تعتمد على حشد إمكانات المجتمع كافة للوصول إلى الأهداف المنشودة، مشيرا إلى الجهود المبذولة من قبل مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للاستفادة من طاقات وموارد وخبرات القطاع الخاص، والتي أسفرت عن عقد مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي، لعرض الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص.

وأضاف: «مساهمة القطاع الخاص من شأنها تحقيق العديد من الأهداف المهمة منها على سبيل المثال زيادة نسبة استخدام المنتجات الوطنية والخدمات المحلية في مشاريع القطاع، إلى جانب تطوير الصناعات القائمة على الشركات النفطية المحلية بما يدعم إنشاء صناعات جديدة تؤدي إلى نمو الاقتصاد المحلي وتعدد مصادر الدخل، إضافة إلى توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للعمالة الوطنية في القطاع النفطي الخاص».

وأكد أن جهود المؤسسة وشركاتها التابعة لتحقيق أهداف المحتوى المحلي ستسهم في إعطاء القيمة المضافة للاقتصاد الكويتي، فضلا عن تفعيل دور القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية في الدولة.

يذكر أن الفرص الاستثمارية التي طرحتها المؤسسة وشركاتها التابعة تتمثل في مشروع لاسترجاع غاز ثاني أكسيد الكربون من مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية، وإرساله إلى شركة نفط الكويت ليتم استخدامه في تعزيز استرجاع النفط، إضافة إلى مشروع إنشاء مصنع لاستخلاص المعادن كالفاناديوم والموليبدنوم من المواد الحافزة المستهلكة، تابعين لشركة البترول الوطنية الكويتية، إلى جانب إنشاء مصنع لإنتاج صفائح البولي بروبيلين (Polypropelen Film&Sheet)، لإنتاج منتجات متعلقة بالصحة والنظافة، وإنشاء مصنع آخر لألياف البولي بروبيلين (Polypropelen Raffion) لإنتاج منتجات متعلقة بمجالات البناء وأكياس الأسمدة مثل أكياس الإسمنت وأكياس الرمل الضخمة وأكياس منتج اليوريا.

ونوهت المؤسسة للجهات الراغبة المشاركة في تلك الفرص، بضرورة اتباع التعليمات التي تم نشرها في الجريدة الرسمية (الكويت اليوم)، العدد الصادر بتاريخ 26 نوفمبر 2017.