أعلنت شركة كودد CODED عن تنظيمها لأول برنامج تدريبي مكثف للمشاريع الناشئة في قطاع التكنولوجيا على مستوى الشرق الأوسط بالتعاون مع بنك بوبيان تحت مسمى Coded Startup Bootcamp.

وأوضحت مديرة العمليات في شركة كودد م.منى الماجد أن البرنامج يهدف لتعليم أساسيات إنشاء مشروع تكنولوجي ناجح لمجموعة من المبادرين في قطاع التكنولوجيا في الكويت.

وأضافت الماجد أن برنامج Coded Startup Bootcamp يستمر لفترة 12 أسبوعا يتم من خلالها شرح مفاهيم إدارة المشاريع التكنولوجية (التطبيقات والمواقع) بطريقة ورش عملية تتطرق إلى مجموعة من المواضع من بينها تحليل جدوى المشاريع، تأسيس الفريق، تطوير المنتج، التسويق، العمليات، وتنمية المشروع الى جانب عدد من المحاضرات.

وأوضحت أن البرنامج المكثف يقدم على أيدي أكثر من 17 محاضرا من شركات محلية وعالمية ناجحة في قطاع التكنولوجيا مثل Google وUber وCareem وCarriage وطلبات وغيرها من الشركات، وفي ختام البرنامج تتاح للمبادرين فرصة لتقديم مشاريعهم لأكثر من 12 مستثمرا محليا.

ويهدف البرنامج الى تدريب وتعليم المشاركين على تطوير البرمجيات والبرمجة لتأهيلهم لسوق العمل وتأهيل الطلاب بالمهارات العملية المطلوبة في مختلف مراحل إنشاء الشركات التكنولوجية الناشئة لتزويدهم بخارطة طريق شاملة ومفصلة لكل من رواد الأعمال التكنولوجية والطلاب بحيث يقومون بتطوير أفكار شركاتهم الناشئة والإجراءات وهيكل التسويق والشكل الأولي للمنتجات والاستراتيجيات.

يذكر ان البرنامج يبدأ في 3 ديسمبر ويستمر إلى 21 فبراير المقبلين ويتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني www.joincoded.com.