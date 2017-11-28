أطلق بنك الكويت المركزي بالتعاون مع البنوك الكويتية وبإدارة معهد الدراسات المصرفية برنامج «قادة الأمن السيبراني»، الموجه للكويتيين المتخصصين في مجال الأمن الإلكتروني، بهدف فتح المجال أمامهم لتعزيز قدراتهم وصقل مهاراتهم وتدريبهم وفق أحدث التقنيات وأفضل الممارسات المستخدمة في مجال أمن المعلومات.

ويأتي اطلاق البرنامج تماشيا مع استراتيجية البنك المركزي المتعلقة بتنمية وتطوير الكوادر الوطنية في القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية في مجال أمن وتقنية المعلومات، وتعزيز منظومة الاستعدادات في مواجهة التحديات المترتبة على المخاطر الناتجة عن التطور المتسارع للتقنيات الحديثة المستخدمة في مجال أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي.

وتقوم استراتيجية «المركزي» في هذا المجال على إصدار التعليمات الوقائية للبنوك بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية، والعمل على دعم الكوادر الوطنية من خلال التدريب المهني، فضلا عن دوره الرقابي في متابعة تنفيذ البنوك لتعليماته بما يضمن تبني أحدث التقنيات مع الحد من مخاطرها في الوقت ذاته، كما يأتي هذا البرنامج استكمالا للتعاون المثمر بين بنك الكويت المركزي والبنوك الكويتية.

ويتيح برنامج «قادة الأمن السيبراني» الفرصة للكويتيين المتخصصين في مجال أمن المعلومات والشبكات لتعزيز قدراتهم على تنفيذ برامج الحماية ولتأسيس جيل من القادة المحترفين والفنيين القادرين على تطوير البرامج المناسبة لحماية أنظمة المعلومات في القطاع المصرفي والمالي في الكويت.

ومدة هذا البرنامج 6 أشهر موزعة على 3 مراحل تبدأ الأولى منها داخل الكويت وتشتمل على محاضرات عملية في مجال أمن المعلومات لمدة 5 أسابيع، ومن ثم يلتحق المتدرب بالمرحلتين الثانية والثالثة من البرنامج لمدة 4 أسابيع لكل مرحلة في المملكة المتحدة، يخوض خلالهما تجربة عملية فريدة من حيث برامج المحاكاة والزيارات الميدانية لمراكز الأمن السيبراني.

وتحقيقا للأهداف المرجوة من البرنامج فقد تم تحديد أسس اختيار المتقدمين وفقا لضوابط منها أن يكون المتقدم كويتيا حاصلا على مؤهل جامعي مع توافر خبرة عملية في مجال أمن وتقنية المعلومات لا تقل عن خمس سنوات.

أو أن يكون المتدرب حاصلا على مؤهل الدبلوم مع توافر خبرة عملية في ذات المجال لا تقل عن 10 سنوات، كما يشترط اجتياز المقابلات الشخصية المقررة في هذا الشأن، وبإمكان الراغبين في التقدم الاطلاع على تفاصيل البرنامج وتقديم طلبات الالتحاق حتى 30 الجاري، من خلال المواقع الالكترونية لكـــل من بنك الكويت المركزي ومعهد الدراسات المصرفية.