تعاونت شركة «Visa» لتكنولوجيا المدفوعات، مع اتحاد مصارف الكويت في تنظيم مبادرة تدريبية لتبسيط عملية حل النزاعات المتعلقة بمعاملات البطاقات والحد من الوقت والتكاليف المرتبطة بها.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت د.حمد الحساوي: «إن تنظيم هذه الدورة التدريبية في الكويت للمرة الأولى يعتبر سابقة حيث إنها أولى الدورات التي تتم استضافتها خارج الولايات المتحدة الأميركية، ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين اتحاد مصارف الكويت وشركة فيزا العالمية.

وقد أتاح تنظيمها بالكويت للقطاع المصرفي مشاركة البنوك بأعداد كبيرة من المتدربين لتأهيلهم واطلاعهم على آخر المستجدات الخاصة بالتسوية السريعة للنزاعات المتعلقة بمعاملات البطاقات ما يعود بالآثر الإيجابي على تقديم أفضل الخدمات للعملاء.

ونظرا لما حققته الدورة التدريبية من نجاح فإن اتحاد مصارف الكويت يتطلع إلى تنظيم عدة دورات في المستقبل في إطار هذا التعاون».

وفي معرض تعليقه على هذه الخدمة، قال أميت فيج، مدير شركة «Visa» في الكويت: يسر «Visa» التعاون مع اتحاد مصارف الكويت للمساعدة في تطوير إمكانات الدولة في هذا المجال.

ويمثل الفهم المناسب لآليات حل نزاعات رد المبالغ المدفوعة قيمة مضافة لأعضاء اتحاد مصارف الكويت، تساعدهم على تقديم تجربة أكثر سلاسة وسهولة للعملاء.

وفيما يتعلق بحل نزاعات «رد المبالغ المدفوعة»، يتوجب على جميع الأطراف المعنية معرفة أن هناك إجراءات يتم تطبيقها لضمان حل هذه النزاعات بسرعة وكفاءة عالية».

وتم تنظيم دورة «آليات حل النزاعات من قبل كلية «Visa» للأعمال»، والتي توفر دورات تدريبية شخصية وعبر شبكة الإنترنت لعملاء الشركة من الجهات المصدرة للبطاقات، وبنوك التاجر، ومعالجي البيانات.