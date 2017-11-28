المؤتمر سيتطرق إلى الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية وأثرها في نجاح القطاع المصرفي الكويتي

يشارك بنك الكويت الوطني في «ملتقى الكويت الأول للأخلاقيات المهنية والعملية» الذي سيقيمه اتحاد مصارف الكويت برعاية وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان في 4 ديسمبر المقبل في قاعة سلوى الصباح، بعنوان «الأخلاقيات المهنية والعملية - الآفاق المستقبلية والتحديات».

ويأتي تنظيم الاتحاد للملتقى بشراكة استراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية والعملية (APPE).

ويتناول الملتقى في جلساته أربعة محاور أساسية تشمل: دور الدولة والأخلاقيات المهنية والعملية وتأثيراتها على عملية التنمية، الإدارة الناجحة ودور أصحاب الأعمال في تعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية، دوافع الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية وتأثيراتها على الأداء المهني وسبل وآليات تعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية والتحديات المستقبلية.

ويشارك مدير عام الموارد البشرية لمجموعة بنك الكويت الوطني عماد العبلاني في الجلسة الثانية للملتقى التي يديرها المستشار الاقتصادي في الديوان الأميري د.يوسف الابراهيم بعنوان «الإدارة الناجحة ودور أصحاب الأعمال في تعزيز الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية» وتضم 4 محاور، حيث سيتحدث العبلاني عن المحور الثاني والخاص بالالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية في بيئة الأعمال المصرفية وأثرها في نجاح القطاع المصرفي الكويتي.

كما ستشمل الجلسة المحاور التالية: أثر الالتزام بالأخلاق المهنية على الأوضاع التنافسية للمؤسسات، مواثيق الأخلاق المهنية في القطاعات المصرفية العربية وأثر الأخلاق المهنية والعملية في جذب وتنمية استثمارات الشركات العائلية والالتزام بالأخلاق المهنية والعملية.

وسيستعرض العبلاني خلال كلمته تجربة البنك الوطني الرائدة في تطبيق أعلى المعايير والقواعد العالمية الخاصة بأخلاقيات المهنة المصرفية، ومدى حرص البنك الدائم على نشر الوعي والثقافة المهنية بين موظفيه، خصوصا لموظفيه الجدد، وذلك من خلال الدورات والبرامج التدريبية والتوعوية التي يقدمها بشكل مستمر على مدار العام.

كما سيتطرق العبلاني خلال كلمته لمدى أهمية تمتع العاملين في القطاع المصرفي بعنصر الثقة والمصداقية والأخلاقيات المهنية، لاسيما أن عدم توافر عنصر الثقة لدى المستثمرين في الموظف المصرفي قد يتسبب في فقد السوق لمصداقيته وجاذبيته الاستثمارية.

كما سيوضح العبلاني أهمية غرس ثقافة السلوك المصرفي الإيجابي في العاملين في القطاع وحثهم على حماية حقوق العملاء ونشر الوعي والثقافة المصرفية بينهم، بحيث يدرك العميل تبعات كل خطوة يقوم بها ويعرف تماما ما له من حقوق وما عليه من التزامات.