عمر الغانم: نسعى للعب دور في تمكين الشباب وتحفيزهم على اتخاذ الخطوة الأولى نحو امتلاك مستقبلهم

استضافت شركة صناعات الغانم، إحدى أكبر الشركات الخاصة في المنطقة، مؤخرا، الطلاب الفائزين في مسابقة «إنجاز العرب الإقليمية لرواد الأعمال الشباب».

وقد استقبل عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاز الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم، طلاب شركة «أغريفاج» وشركة «يوث كريشن» وعبر عن تقديره لما بذلوه من جهود مضنية، وقدم لهم جوائز تقديرية من × سايت الغانم للإلكترونيات، كما قام الطلاب بجولة في مقر الشركة ببرج الحمراء.

وأقيمت فعاليات المسابقة الإقليمية في الفترة من 20 الى 21 الجاري، في جمهورية مصر العربية بفندق فورسيزونز القاهرة نايل بلازا. وشهدت المسابقة على مشاركة الفرق الفائزة في المسابقة الوطنية لـ «برنامج الشركة» من جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتضمنت 17 فريقا مشاركا من 10 دول عربية، تشمل الكويت والبحرين والسعودية ومصر وفلسطين والمغرب وتونس والجزائر ولبنان وسلطنة عمان للتنافس على الفوز بلقب «أفضل شركة طلابية للعام» على مستوى المنطقة.

وخلال الزيارة، قال عمر قتيبة الغانم، رئيس مجلس إدارة جمعية إنجاز الكويتية والرئيس التنفيذي لشركة صناعات الغانم: فخورون جدا بالإنجاز الرائع الذي تم تحقيقه في المسابقة الإقليمية لهذا العام، وبالفوز المشرف في المسابقة الإقليمية.

كمجتمع كويتي، تعد التجارة جزءا لا يتجزأ من ثقافة شعبنا وتراثه الغني الممتد عبر السنوات، بالتالي فمشاركتكم تعكس هذا التراث الذي نعتز ونفتخر به كأبناء لهذا الوطن.

أؤمن انه بما لديكم من مواهب، وشغف، وطموح ستتمكنون وببراعة من رسم ملامح مستقبل مشرق لأنفسكم ولوطنكم أيضا، بل وستساهمون في تحفيز الآخرين أيضا.

وأضاف الغانم قائلا: نسعى كمؤسسة نحو لعب دور فاعل في تمكين الشباب وتحفيزهم على اتخاذ الخطوة الاولى نحو امتلاك مستقبلهم ونجاحهم الاقتصادي، فهذه مسؤولية وطنية وأولوية نضعها على عاتقنا للاستثمار في مستقبل الكويت. أشجعكم على القيام بتأسيس مشاريعكم وشركاتكم الخاصة، لا تخافوا من الفشل، لأن معظم قصص النجاح واجهت الفشل في إحدى مراحلها، شجاعتكم هي استمرار لتاريخ وتراث هذا البلد في ظل عالم سريع التغيرات.

للعلم، ان أكبر شركة فندقة في العالم لا تملك أي غرف، وأكبر شركة إعلامية لا تمتلك أي محتوى، وأكبر شركة سيارات الأجرة لا تملك سيارة واحدة، الأمر الذي لابد وأن يحفزكم جميعا على الانضمام لتلك الشركات الناجحة فهو امر يمكن تحقيقه. هنيئا لكم وللكويت على هذا الإنجاز الكبير.

وقامت جمعية إنجاز الكويتية بتمثيل الكويت من خلال فريق شركة «أغريفاج» عن فئة المرحلة الثانوية وفريق شركة «يوث كريشن» عن فئة الجامعات، اللذين حصدا لقب «أفضل شركة طلابية لعام 2017» مؤخرا في المسابقة الوطنية السنوية لـ «برنامج الشركة».

وقد فاز فريق شركة «أغريفاج» بلقب «أفضل شركة طلابية للعام» في المسابقة الإقليمية بالقاهرة، كما رشحت شركة «يوث كريشن» لجائزة «أفضل شركة طلابية ذات أثر اجتماعي عن فئة الجامعات» خلال المسابقة الإقليمية.

من جهتها، هنأت الرئيس التنفيذي لجمعية إنجاز الكويتية ليلى المطيري الطلاب قائلة: ان فرحتنا بهذا الفوز لا توصف، لقد استحق فريق «أغريفاج» الفوز بجدارة وحصوله على لقب «أفضل شركة طلابية للعام» على مستوى المنطقة. نشعر بالفخر والاعتزاز بأداء ونتائج ما حققه شبابنا اليوم من إنجازات في إنشاء مشاريع مستقبلية وهادفة، قادرة على المنافسة وتمثيل الكويت بما يليق بمكانتها الرائدة محليا واقليميا.

شركة «أغريفاج»، شركة شبابية كويتية تهدف إلى حماية البيئة من خلال إعادة تدوير فضلات الطعام وتحويلها الى سماد طبيعي وتربة غنية. وصرح الرئيس التنفيذي لشركة «اغريفاج» عبدالوهاب بودي قائلا: لقد كانت تجربة تعليمية رائعة للغاية بالنسبة لنا جميعا، نحن فخورون بهذا الإنجاز والتتويج بالفوز، الذي يعد شهادة حقيقية تثبت بأن الشباب الكويتي يملك مقومات النجاح في كل المجالات.