25 فائزاً سيربحون تذكرتي سفر ذهاباً وعودة إلى أوروبا لكل منهم

أعلن بنك الخليج عن طرح حملته الترويجية الجديدة «أنفق وسافر إلى أوروبا»، والتي من خلالها يفوز 25 من عملاء البنك بتذكرتي سفر ذهابا وعودة على الدرجة السياحية إلى 12 وجهة أوروبية على متن طيران الإمارات.

ويشارك جميع حاملي بطاقات بنك الخليج تلقائيا في الحملة الترويجية عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية أو بطاقات السحب الآلي خلال الفترة من 15 نوفمبر 2017 إلى 15 يناير 2018.

ومن خلال هذه الحملة يتمكن العملاء حاملو بطاقات بنك الخليج من الحصول على فرصة واحدة لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها محليا باستخدام بطاقاتهم، وعلى ثلاث فرص لدخول السحب مقابل كل 10 دنانير يتم إنفاقها خارج الكويت باستخدام البطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي.

ومن المقرر إجراء السحب في 28 يناير 2018 للإعلان عن الفائزين الذين سيحالفهم الحظ للفوز بتذكرتي سفر من الدرجة السياحية على متن طيران الإمارات إلى وجهات تشمل كلا من: لندن، باريس، فرانكفورت، روما، ميلانو، فينيسيا، جنيف، زيوريخ، أمستردام، مدريد، برشلونة، واسطنبول.

هذا، ويلتزم بنك الخليج بمنح عملائه قيمة استثنائية من خلال طرح أفضل الحلول والمنتجات والخدمات المالية والمصرفية التي تلبي احتياجاتهم وتطلعاتهم، إلى جانب تقديم العروض الترويجية المتميزة.