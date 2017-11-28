أعلن بنك الخليج عن أسماء الفائزين بالسحوبات اليومية لحساب الدانة خلال الأسبوع من 19 ـ 23 نوفمبر 2017. وتشمل السحوبات اليومية لحساب الدانة جائزتين قيمة كل منهما 1000 دينار لكل فائز خلال أيام العمل.

والفائزون هم: محمد علي يحيى الرزاع، بدر عصام ابراهيم التركيت، تسنيم إقبال محمد أنور، هلا شكري محمود أبوعصبه، أحمد خالد أحمد الجسار، وليد نجف فرج الفرج، عثمان داوود سليمان القناعي، نادية يوسف عيسى الشملان، عمر خالد عامر، وطيبة نادر عبدالعزيز النوري.

وسيجرى السحب الرابع والأخير في 11 يناير 2018 ويتخلله تتويج مليونير الدانة لعام 2017 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار.

ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، مباشرة عبر تحول المبالغ من أي حساب محلي، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.