مالك السيارة يحصل على تقرير تفصيلي بحالة السيارة ومستوى أداء الأجزاء المفحوصة

ترجمة لاهتمامها المستمر بسلامة عملائها الذين هم في مقدمة أولوياتها، أكملت شركة محمد صالح ورضا يوسف بهبهاني وكيل سيارات GMC في الكويت استعداداتها لإطلاق حملة الفحص الشتوي المجاني لسيارات GMC تحت عنوان «انعم بشتاء آمن خلال قيادتك»، وتبدأ الحملة من 2 - 10 ديسمبر المقبل في مركز صيانة GMC بهبهاني الرئيسي بالري وذلك لمركبات يوكون وسييرا المصنعة في الفترة من 2010 إلى 2014 وتشمل: فحص كامل للهيئة الأمامية، فحص بطارية السيارة، فحص الإطارات ومكابح البريك، فحص منظومه تبريد محرك السيارة، فحص منظومه التدفئة والهوزات، فحص المساحات الأمامية ومفاتيح الإضاءة ومانع الضباب.

وقد صرح مدير قسم الخدمة نضال سالم، إن الحملة هي واحدة من أهم حملات خدمة العملاء الترويجية التي تهدف إلى توفير أعلى معايير السلامة لهم ولسياراتهم، وأنها قد أعدت فريق الخدمة للتعامل بكل سرعة وفعالية، نظرا للإقبال الشديد الذي تشهده حملات الفحص المجانية التي تمت في سنوات سابقة وللإقبال الذي تشهده مراكز الصيانة لإدخال السيارات لإجراء الفحص ليتم إدخالها في عملية الفحص الدقيق لعدد كبير من نقاط الفحص المتعلقة بأداء أنظمة التبريد والتدفئة وكفاءة عمل المساحات والزيوت والفرامل. وأضاف أنه بانتهاء الفحص المجاني يحصل مالك السيارة على تقرير تفصيلي بحالة السيارة ومستوى أداء الأجزاء المفحوصة.

وأكدت الشركة أن اهتمامها دائما هو بتحقيق الرضا الكامل للعميل، إذ يركز العرض على سيارات «GMC» التي تجاوزت الكفالة المجانية وفترة الخدمة. وأوضحت أن الفحص الدوري والمبكر لا يوفر راحة البال فقط للعميل، بل يوفر عليه الكثير من المال، إذ تعتبر بداية فصل الشتاء من أنسب الأوقات لإجراء الفحص والصيانة لإعداد السيارة للجو البارد والأرضيات المبللة بمياه الأمطار ولتجنب أي أعطال مفاجئة قد تكون مكلفة أو خطرة فيما لو حدثت خلال القيادة.

ومن منطلق حرصها الدائم على استمرار تواصلها وتقديمها أفضل خدمة لعملائها، فإنها تحرص أيضا على التميز في أسلوبها المهني اليومي، كما تحرص أيضا على إرضائهم والتواصل معهم ضمن أوقات العمل ومن خلال خدمات ما بعد البيع المميزة التي تقدمها لهم من خلال مركز الصيانة المتخصص الذي يعد الأكبر في المنطقة ويوفر أحدث أساليب دخول وخروج السيارات وأحدث أنظمة الصيانة والفحص مع المحافظة على الموارد الصديقة للبيئة.