تعهد بعدم التسامح مطلقاً فيما يتعلق بالاتجار غير المشروع بالحياة البرية

وقعت 41 شركة طيران حتى الآن على إعلان قصر باكنغهام «متحدون من أجل الحياة البرية» الذي كان مدرجا في جدول أعمال الاجتماع العام السنوي الـ 73 للاتحاد الذي عقد في مدينة كانكون بالمكسيك في يونيو الماضي.

ويهدف هذا الإعلان الذي وقعته ايضا مؤسسات مثل مجلس المطارات الدولي والخطوط الجوية الأفريقية ومجموعة AASA ومطار هيثرو في لندن الى منع الاتجار غير المشروع بالحياة البرية مثل الناب وقرن وحيد القرن ودرع السلحفاة، فضلا عن زيادة وعي المسافرين بالطبيعة وحجم وعواقب التجارة غير المشروعة بالحياة البرية.

وقد وافقت شركـــــــة الخطوط الجوية التركية على الإعلان اليوم في حفل توقيع عقد في مقر الشركة في إسطنبول حضره بلال إكشي نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية التركية والمدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا» ألكسندر دي جونياك.

وخلال حفل التوقيع، قال بلال إكشي، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية التركية: «انسجاما معه هذا الإعلان، لا يقتصر اهتمامنا في الخطوط الجوية التركية على دعم واحدة من أهم القضايا البيئية في عصرنا، والاتجار في الحياة البرية فحسب، بل يتعداه لأن يكون مسؤولية ملتزمين بها.

ونأمل اليوم من خلال هذا التوقيع أن نسهم في رفع مستوى الوعي بشأن هذه المسألة وتمهيد الطريق أمام إجراءات إنفاذ القانون ضد التجار غير الشرعيين».

من جانبه، قال ألكسندر دي جونياك، المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي «أياتا»: تهدد التجارة غير المشروعة بالحياة البرية بالقضاء على العديد من المخلوقات الأكثر شهرة في العالم.

إن التواصل العالمي الذي يوفر قطاع الطيران يجري استغلاله من قبل المهربين، ولكن من خلال العمل المنسق مع شركائنا في هذا القطاع، ومساعدة السلطات المختصة، يمكننا أن نساعد على وضع حد لهذه التجارة المروعة. ونحن نرحب بالتزام الخطوط الجوية التركية بالانضمام إلى هذه الجهود، التي يرمز توقيعها إلى إعلان قصر باكنغهام.