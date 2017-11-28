أعلنت مجموعة القصور الحديثة وآب تاون كويت العقارية فتح باب الحجز في أحد أبرز مشاريعها على الإطلاق في السوق الانجليزي والذي يتم تسويقه حاليا في الكويت، بعد توقيع المجموعة اتفاقية حصرية لتسويق مشروع exchange point في مدينة مانشستر.

وقال رئيس مجلس الإدارة في المجموعة محمد فتحي: تم فتح باب الحجز في المشروع بتاريخ 17 نوفمبر الماضي، متوقعا أن تحظى هذه المشاريع بقبول كبير لدى العملاء الكويتيين الراغبين في السكن أو الاستثمار العقاري في السوق الانجليزي، معبرا عن سعادة مما لمسته الشركة من إقبال لعملائها عند فتح باب الحجز.

وأشار فتحي إلى أن مشروع exchange point يقع في مدينة مانشستر وهو عبارة عن مشروع سكني على بعد 5 دقائق من مانشستر ارينا، في الداون، لافتا إلى أنه يتميز بتعددية مساحات الشقق من استوديو وغرفة وغرفتين وثلاث غرف، بأسعار تبدأ من 68000 دينار، وتسدد على دفعات، على أن يتم تسليمه يوليو 2020.

ولفـــت إلــــى أن المجموعة ستقوم بتسليم العملاء ثلاثة عقود - عقد نقل الملكية - وعقد الإيجار لمدة 5 سنوات - وعقد lease hold لمدة 250 عاما.

وأكد فتحي أن السوق الكويتي يتمتع بقوة شرائية كبيرة للعقار العالمي، لافتا إلى أن عقارات ومشاريع الشركة وأبرزها في هولندا والنرويج وأخيرا المملكة المتحدة تعتبر مشاريع محط أنظار المستثمر العقـــــاري الباحث عن التميز وكذلـــك السعــــر المناسب والأرباح الجيدة، مع سوق واعد وآمن بشكل كبير.