تميز باستئجارها واحصل على شهر إضافي مجاناً

طرحت شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو) حملة جديدة لخدمة التأجير التشغيلي تحت عنوان «صفقة نهاية العام».

وأعلنت الشركة في تصريح لها أن هذه الحملة تشمل العديد من المزايا التشجيعية للعملاء، وتستمر حتى نهاية العام في معارض الشركة في منطقتي الري والأحمدي.

وبينت «أعيان أوتو» أن حملة «صفقة نهاية العام» تقدم للعملاء شهرا إضافيا مجانيا بعرض مميز وغير مسبوق، وذلك عند تأجير سيارة من الموديلات العديدة الحديثة متنوعة الماركات والأحجام المتوافرة في معارض الشركة لمدة عام واحد أو عامين. وجميع السيارات تكون بعداد صفر.

وبينت «أعيان أوتو» أن هذه الحملة تأتي لإعطاء العملاء المزيد من الاختيارات عندما يتعلق الأمر باقتناء السيارات ذات الجودة العالية بتكلفة مناسبة وطريقة سداد مريحة لا تضيف عبئا ماديا على العميل.

وتعتبر شركة أعيان الكويت للسيارات (أعيان أوتو)، الشركة الرائدة في مجال التأجير التشغيلي في السوق الكويتي والذي تطرح من خلاله أحدث السيارات من الموديلات المرغوبة من قبل العملاء، سواء كانت سيارات أميركية أو يابانية أو كورية بما يتناسب مع جميع أذواق العملاء واحتياجاتهم على اختلافها.

وتقدم أعيان أوتو لعملائها أفضل خدمات التأجير وتوفر الكثير من المزايا للعملاء من الشركات والأفراد. تتيح خدمة التأجير التشغيلي للشركات والأفراد إمكانية تغيير سياراتهم كل سنة أو سنتين دون عناء بيعها أو تثمينها.