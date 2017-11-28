1.6 مليار دينار تم صرفها على المشروع.. من أصل 4.8 مليارات

أحمد مغربي

قال مصدر نفطي مسؤول لـ«الأنباء» ان مصاريف التشغيل التقديرية لمصفاة الزور تبلغ 105 ملايين دينار خلال العامين الماليين المقبلين، حيث ستبلغ مصاريف التشغيل في السنة المالية المقبلة 2017/2018 ما قيمته 15.4 مليون دينار لترتفع 500% خلال السنة المالية التالية 2018/2019 إلى ما قيمته 90 مليون دينار وذلك لتطور حجم الأعمال وزيادة أعداد العمالة الاساسية في المشروع.

وبيّن المصدر ان الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبيك) صرفت حوالي 1.6 مليار دينار على المشروع من الاجمالي البالغ 4.87 مليارات دينار، حيث من المتوقع الانتهاء من الاعمال الهندسية خلال الشهر المقبل على ان يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع في ديسمبر 2019.

وأشار الى ان حجم اعمال المشاريع التي ستعمل على تنفيذها الشركة يقدر بـ 7.9 مليارات دينار، وستكون الشركة مسؤولة عن مشاريع مصفاة الزور بتكلفة اجمالية 4.871 مليارات دينار ومشروع استيراد الغاز الطبيعي بتكلفة مليار دينار، بالإضافة الى مشروع مجمع البتروكيماويات بكلفة تقديرية 2 مليار دينار تقريبا ليصبح الاجمالي 7.9 مليارات دينار تقريبا.

وتعد الشركة اكبر ثاني شركة تحت مظلة المؤسسة بعد شركة نفط الكويت نظرا لتنفيذها عدد من المشاريع العملاقة، موضحا ان تنوع المشاريع بين التكرير واستيراد الغاز والبتروكيماويات سيجعل الشركة من ابرز الشركات من حيث تكلفة المشاريع وتعداد العمالة الوطنية.