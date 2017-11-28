أعلنت بورصة الكويت أنه تم أمس الانتهاء من الإجراءات المقررة لبيع عدد 218.6 مليون سهم من أسهم شركة الاتصالات المتنقلة «زين» بسعر 440 فلسا للسهم الواحد بقيمة إجمالية 96 مليون دينار، وذلك على النحو التالي:

٭ شركة مجموعة الأوراق المالية - حساب عملاء (طرف بائع).

لصالح العملاء: شركة الثمار الدولية القابضة، وشركة مجموعة العوائد الوطنية للتجارة العامة والمقاولات، وشركة درة النور للتجارة العامة والمقاولات، وشركة الشرق القابضة، والشيخ عذبي سالم العلي الصباح، والشيخ علي سالم العلي الصباح.

٭ شركة مجموعة الأوراق المالية - حساب عملاء (طرف مشترٍ)، لصالح العميل/ شركة نهوض التنمية للتجارة العامة والمقاولات.

وتم التوقيع على ذلك من الأطراف المعنية، على أن تستكمل باقي إجراءات الدفع والتحويل من خلال الشركة الكويتية للمقاصة في موعد أقصاه الساعة 11 من صباح اليوم.

12 ديسمبر.. عقد مزاد بيع 8% من أسهم «المال»

أعلنت بورصة الكويت، عن عقد مزاد يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2017، لبيع نحو 24.8 مليون سهم من أسهم شركة المال للاستثمار تمثل نسبة 8% من رأسمال الشركة.

وقالت البورصة في البيان الصادر أمس، إن السعر الابتدائي للبيع بالمزاد يبلغ 43 فلسا للسهم الواحد، بقيمة إجمالية 1.07 مليون دينار.

وأوضحت أنه تم الاتفاق بين شركة الاستثمارات الوطنية (حساب عملاء طرف بائع) لصالح العميل شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات، وبين خالد سليمان ناصر الزايد (طرف مشتري).

ويبلغ رأسمال الشركة 31.03 مليون دينار تقريبا، موزعا على نحو 310.3 ملايين سهم، بقيمة اسمية تبلغ 100 فلس للسهم الواحد.

وتمتلك شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات حصة نسبتها 37.7% من أسهم رأسمال «المال للاستثمار».

«آفاق» توصي بتوزيع 10 فلوس نقداً

أوصى مجلس إدارة شركة آفاق للخدمات التربوية في اجتماعه الذي انعقد الأحد الماضي، بتوزيع أرباح نقدية سنوية بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم الواحد، بإجمالي قيمته 535 ألف دينار، علما بأن تاريخ التوزيع 8 يناير 2018.

وأظهرت البيانات المالية السنوية، تراجع أرباح الشركة 25% للعام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2017.

وبحسب نتائج الشركة على موقع البورصة، بلغت الأرباح السنوية 773.6 ألف دينار، مقابل أرباح بقيمة 1.03 مليون دينار للعام المنتهي في 31 أغسطس 2016.

وقالت الشركة في بيان للبورصة، إن تراجع الأرباح السنوية يعود إلى انخفاض أعداد الطلاب وزيادة تكلفة التشغيل، وتخفيض رسوم إحدى مدارس الشركة من الفئة (أ) إلى الفئة (ب).