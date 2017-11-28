قدرة الشركة عالية على الوفاء بالتزاماتها قصيرة الأجل مقابل مبالغ نقدية متوافرة في ميزانيتها

معدل الاقتراض يميل إلى الاستقرار والاعتدال وفقاً لنسبة الدين مقابل حقوق الملكية

إجمالي قروض الشركة المالية يصب في القروض متوسطة إلى طويلة الأجل

أعلنت شركة «كابيتال انتلجنس» في مراجعتها السنوية للدراسة الائتمانية التي سبق ان قامت بها على مجموعة شركات المزايا القابضة، حيث بينت أن «المزايا» قد حافظت على تصنيفها الائتماني وهو تصنيف BBB- (أي ضمن الدرجة الاستثمارية) على المدى الطويل وتصنيف A3 على المدى القصير مع نظرة مستقبلية مستقرة.

واستندت الوكالة في دراستها الائتمانية وفي إصدارها درجات الجدارة الائتمانية إلى تصنيف مختلف أنواع الديون والمنتجات المالية المركبة ذات المخاطر المتعددة للشركة، وذلك بعد تقويم الوكالة للملاءة المالية للمزايا وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية والقروض لمصدر الأوراق المالية بشكل واف وفي الوقت المحدد لذلك.

وأشار التقرير الى أن «المزايا» لديها نموذج عمل متنوع وموزع المخاطر من جوانب متعددة، مشيرا إلى نشاط الشركة الأساسي القائم على التطوير العقاري وفق توزيع جغرافي موزون من جهة وتوزيع نموذج عمل يجمع بين المشاريع المطورة بهدف البيع والمشاريع المطورة بهدف الإيجار.

وبين التقرير أن التصنيف الائتماني الذي حافظت عليه الشركة على المدى الطويل يرتبط بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق التي تزيد على سنة، الأمر الذي أظهر قدرة المزايا على الوفاء بالتزاماتها المالية طويلة المدى وذلك بحصول الشركة على درجة BBB- على المدى الطويل، في حين بين التقرير أن التصنيف الائتماني الذي حافظت عليه الشركة على المدى القصير يتعلق بمخاطر الائتمان ذات فترة الاستحقاق التي لا تزيد على سنة والذي حازت به الشركة درجة A3.

وقد عكف التقرير بشكل كبير على عمليات الشركة التشغيلية الخاصة بتطوير العقارات، مبينا أن معدل الاقتراض بشركة المزايا يميل إلى الاعتدال آخذا بعين الاعتبار نسبة الدين مقابل حقوق الملكية، علاوة على أن طبيعة القروض بالشركة هي قروض متوسطة إلى طويلة الأجل، واصفا إياها بالقروض المستقرة وذلك لأن القروض قصيرة الأجل تعتبر قروضا مغطاة بالكامل مقابل سيولة نقدية متوافرة وأصول قابلة للتسييل بميزانية الشركة حاليا في حين أن القروض المتوسطة إلى طويلة الأجل تعتبر قروضا مدعومة بإيرادات الشركة الناجمة عن البيع والتأجير والتي تشكل النسبة الأكبر من الإيرادات الإجمالية.

من جهة أخرى، عرج التقرير على الأسباب غير المتعلقة بالأمور المالية والتي ساهمت في محافظة المزايا على هذا التصنيف، ومنها أن لدى مجموعة المزايا خطة عمل استراتيجية واضحة المعالم وذات تفصيل دقيق لكل عمليات الشركة وأهدافها وإيراداتها وبياناتها المالية والذي يتم تحديثها بشكل دوري ربع سنوي بما يتماشى مع كل المستجدات في عمليات الشركة خلال السنة، والتي تضمنت بشكل كبير نموا في إجمالي إيرادات الشركة من المشاريع المدرة للدخل وتنوعا في أسواق جغرافية متعددة، إضافة إلى تنوع في منتجات عقارية مختلفة تحت علامات فكرية وتجارية خاصة بمجموعة المزايا.

وأشاد التقرير بنتائج الشركة المالية المعلنة للسنة الحالية متمثلة في أرباح الشركة وجداول التدفق المالي التي أظهرت نموا واستقرارا في مبيعات الشركة وانخفاضا في معدلات الاقتراض ونموا في المداخيل الإيجارية الأمر الذي يعزز من التوقعات المستقبلية لأداء الشركة في العامين 2018 و2019.

وقال رئيس التنفيذي للمجموعة م.إبراهيم الصقعبي: إن شركة المزايا ذات مركز مالي متين وقادرة بشكل انسيابي على الوفاء بكل قروضها قصيرة وطويلة الأجل.

وأضاف أننا في شركة المزايا نحرص على تلبية حاجة المستثمرين والمساهمين في الشركة، وذلك عن طريق سد فجوة المعلومات بينهم وتوفير بيانات سهلة الفهم وموجزة وموثوقة عن مستوى المخاطر في الشركة من باب الشفافية وبناء الثقة.

وأضاف الصقعبي: إن تصنيف المجموعة الائتماني إنما يصب في فتح باب التعاون مع المهتمين والمستثمرين في الشركة وفتح آفاق جديدة للدخول في استثمارات متعددة وكيانات متنوعة، وها نحن اليوم في شركة المزايا القابضة نعمل وفق نموذج ديناميكي، حيوي، مستقر وذي مردود إيجابي مدروس المخاطر من شأنه أن يعزز من مسيرة المزايا للفترة المستقبلية.