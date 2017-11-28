بورصة «شيكاغو» ستستقبل في ديسمبر تداول العقود الآجلة لـ«بيتكوين»

ارتفعت العملة الرقمية «بيتكوين» إلى مستوى قياسي جديد بعدما تجاوزت حاجز التسعة آلاف دولار للمرة الأولى على الإطلاق خلال تعاملات أمس، لتقترب كثيرا من بلوغ مستوى العشرة آلاف دولار الذي توقع عدد من المحللين تسجيله قبل نهاية العام الحالي. وخلال تعاملات أمس الإثنين، ارتفعت «بيتكوين» بنسبة 3.50% إلى 9.652 دولارات، بعدما بلغت 9.700 دولارات تقريبا في وقت سابق من الجلسة، وهو مستوى غير مسبوق.

وبذلك بلغت مكاسب «بيتكوين» على مدار العام الحالي ما يزيد على 750%، وتجاوزت قيمتها السوقية 161 مليار دولار، والتي ما زالت مرشحة للزيادة مع توقعات محللين بارتفاع العملة الرقمية الأبرز إلى 10 آلاف دولار قبل نهاية 2017.

من ناحية أخرى، سجلت العملة الرقمية المنافسة «إثريوم» مستوى قياسيا جديدا، ببلوغها 493 دولارا خلال تعاملات اليوم، مرتفعة من المستوى القياسي السابق المسجل السبت عند 486 دولارا، لتعزز مكاسبها هذا العام إلى 5.200%.

واعتبارا من الشهر المقبل، سيكون المستثمرون قادرون على تداول العقود الآجلة لـ«بيتكوين» من خلال بورصة «شيكاغو»، الأمر الذي يعتقد أنه سيعزز سمعة العملة الرقمية بين المستثمرين الرئيسيين.

ويذكر انه وبحسب تقرير لإحدى شركات التداول الأميركية المتخصصة في تداول البيتكوين وخدمات البلوك تشين، وصل عدد الكويتيين المستخدمين لهذه العملة الافتراضية نحو 12 ألف متداول حتى أكتوبر الماضي وصل حجم محافظهم قرابة المليار دولار بعد تضاعف سعر العملة 7 مرات خلال 10 أشهر، حيث بدأ حجم المحفظة في المتوسط بـ 10 آلاف دولار (ما يعادل 3 آلاف دينار) ليصل بعد ذلك التضخم إلى ما يزيد على 70 ألف دولار في المتوسط.

وبذلك تستحوذ تداولات الكويتيين على 1.5% من إجمالي قيمة التداولات العالمية للعملة الافتراضية البيتكوين والتي تصل إلى 70 مليار دولار.

وأوضح التقرير أن الكويتيين يستخدمون البطاقات الائتمانية لشراء عملة «بيتكوين» عن طريق موقع (BitFils) حيث يصل متوسط التحويلات المالية الشهرية لشركات البيتكوين في أميركا لكل كويتي بمتوسط يصل إلى نحو 6 آلاف دولار، مبينة أن هذا الرقم يشمل إجراءات الحماية على التداول (مفتاح التداول) وعمولة السحب والتداول.