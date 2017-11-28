العميري: المشروع يدعم الارتقاء بمستوى الأداء المعرفي للمؤسسات

شاركت شركة «الاستثمارات الوطنية» في الدعم التربوي لمشروع شبكة المعلومات العربية والتربوية «شمعة»، وذلك ايمانا منها بأهمية دورها المجتمعي في رعاية مشاريع اجتماعية وتربوية هادفة.

في هذا السياق، قال رئيس مجلس الإدارة بالشركة حمد العميري في بيان صحافي إن المشروع يدعم النهوض والارتقاء بمستوى الأداء المعرفي والتطويري للمؤسسات المحلية والعربية.

وبين أن الشركة مهتمة بالمساهمة الفعالة بمثل هذه المشاريع التي من شأنها التأثير بشكل إيجابي في النواحي المجتمعية عامة، مشيرا الى أن «شمعة» انطلق في العام 2007 ليسد فراغا معرفيا تربويا في الدول العربية، ولتصبح قاعدة معلومات عربية مرجعية.

وأشار الى ان المشروع يواكب ويحاكي سائر قواعد المعلومات المرموقة عالميا، من خلال تكشيف الوثائق التربوية وتخزينها ووضع ملخصات متعددة اللغة ومن ثم نشرها. وتأتي مشاركة الشركة في المشروع انطلاقا من اهتمام مجلس إدارتها بدور «شمعة» في خدمة وتطوير العلم في الكويت، حيث ترتبت على تلك القناعة مشاركة فاعلة بهذه المبادرة التربوية التعليمية الهادفة. وقال العميري «عملا بقواعد سياسة المسؤولية الاجتماعية للشركة (CSR) التي تنص على تأدية الشركة لدور فاعل كآلية للتنظيم الذاتي، تقوم الاستثمارات الوطنية بتطبيق تلك السياسة وفق الضوابط الموضوعة والتي تضمن التزامها الفعال بروح القانون والمعايير الأخلاقية والقوانين الوطنية والدولية».

وتابع أن الشركة تسعى للتعرف على مجموعة من الفعاليات، التي تهدف إلى ترسيخ بعض القيم الاجتماعية بعيدا عن مصالح الشركة، ما يؤدي لاحقا إلى زيادة الأرباح المعنوية للشركة على المدى الطويل وترسيخ ثقة المساهمين بدور الشركة المجتمعي من خلال تطبيق أنشطة علاقات عامة ايجابية بمعايير أخلاقية عالية.

زيادة الإدراك

وقال: من أجل ذلك الهدف، تسعى الاستثمارات الوطنية لتحديد أكثر المشاريع جدوى لكي تشارك فيها ويكون لها التأثير الأكبر على المجتمع.

وأضاف العميري: نعتقد أن هذه الأنشطة تساهم في زيادة الإدراك والوعي العام عن دور الشركة باعتبارها مؤسسة وطنية رائدة، لافتا الى سعي الشركة، ضمن نشاطات المسؤولية الاجتماعية، إلى تثقيف طلبة الجامعة حول مبادئ الاستثمار وأصوله والتواصل مع الهيئات والجمعيات النسائية لتمكين المرأة الكويتية من أخذ قرار الاستثمار واتخاذ القرارات المالية بثقة كاملة.

وأوضح أن الخطة تهدف الى إبراز جدوى جميع الأنشطة الخاصة بسياسة CSR بشكل علمي من خلال تغطيتها بشكل كاف في وسائل الإعلام المكتوبة والمرئية.