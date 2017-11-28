العمر: الإصلاح الاقتصادي يتطلب تضافر جهود الجميع لنجاحه

قال عضو غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالله الملا إن الحكومة لا تتجاوب بشكل إيجابي مع مبادرات الإصلاح الاقتصادي التي تتقدم بها الغرفة، مضيفا أن الغرفة ليست سلطة تنفيذية ودورها استشاري بحت ينحصر في تقديم المبادرات والتوصيات دون أن تلزم بها أي جهة.

وأضاف الملا، خلال ندوة في ديوانية رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية فيصل العمر بحضور العديد من القيادات الاقتصادية والسياسية، أن الحكومة يجب أن تتخذ قرارات حاسمة لإصلاح الوضع الاقتصادي وتقليل الانفاق من جانب بعض المشاريع التي ليس لها مردود اقتصادي. وطالب بإفساح المجال للمواطنين للدخول في مجال التجارة وافتتاح المشاريع التي تكفل تنوع مصادر الدخل ان كانت مشاريع حيوية مثل الطاقة البديلة أو الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح أو مشاريع استثمارات الشركات الأجنبية. وأستغرب أن الكويت تستغل فقط 15% من أراضيها في حين تخلو باقي مساحة الدولة رغم استياء الجميع من الازدحام ومعاناة منشآت الموانئ والمصانع من عدم قدرتها على التوسع، بسبب شح الأراضي. وتساءل الملا عن كيفية ضبط الأسعار وتشجيع المواطنين على دخول المجال الصناعي، إذا لم تتخذ الحكومة خطوات إيجابية بهذا المجال، مشيرا الى أن الأوضاع الاقتصادية غير مبشرة في المستقبل.

من جانبه، أكد فيصل العمر ان الغرفة تعمل على ضبط ايقاع المنظومة التجارية بالكويت والدور المساند لمنظمة التجارة العالمية، كونها احدى الدول الاعضاء المؤسسين للمنظمة، معتبرا ان البلاد تتبنى مبدأ الاقتصاد الحر وتنتهج سياسة التجارة الحرة التي تنادي بها المنظمة.

وشدد العمر على ضرورة تضافر جميع الجهود لتنفيذ الإصلاح الاقتصادي المطلوب، فهو عمل مشترك يضم مجلس الوزراء والقطاع الخاص وغرفة التجارة، داعيا الجميع إلى وضع هذه الجهود في المصلحة العامة. ولفت العمر إلى أن الإصلاح الاقتصادي ليس مسؤولية جهة أو فرد، إنما مسؤولية مشتركة لجميع الجهات المعنية، والأفراد، لتفهم الوضع الاقتصادي وخطورة المرحلة المقبلة، حيث يضع الغرفة ومجلسي الوزراء والأمة أمام مسؤوليات كبيرة، مشيرا إلى أن الآونة الأخيرة شهدت تحركا جديا استشرافيا للمرحلة القادمة.