أظهرت بيانات وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن مخزونات النفط الخام الصينية تراجعت بنسبة قياسية بلغت 9.5% عن سبتمبر إلى 26.96 مليون طن الشهر الماضي، وهو الأقل منذ يناير 2010 بما يعكس تنامي الطلب من شركات التكرير. وسجلت معدلات تكرير النفط الخام في أكتوبر أعلى مستوى على الإطلاق مع ارتفاع هوامش التكرير بعد أن رفعت الصين سعر بيع البنزين والديزل. وذكرت وكالة «شينخوا» أمس أن مخزونات الخام التجارية في الصين سجلت أكبر تراجع على أساس شهري على الإطلاق، وزادت مخزونات المنتجات المكررة 3.3% وفي مقدمتها مخزونات الديزل.

وارتفعت مخزونات الديزل 5.3% إلى 6.95 ملايين طن في حين زادت مخزونات البنزين 2.5% إلى 7.91 ملايين طن.