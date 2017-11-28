توقعات أن يبقى برنت فوق 60 دولاراً بالربع الأخير

توقع بنك باركليز أمس تمديد تخفيضات إنتاج النفط التي تقودها أوپيك لمدة 6 أو 9 أشهر خلال اجتماع للمنظمة في 30 نوفمبر، لكنه أضاف أن مستوى تخفيضات الإنتاج سيكون أكثر أهمية من المدة. كما توقع البنك أن يظل مزيج برنت الخام فوق 60 دولارا للبرميل في الربع الأخير من عام 2017 وأن ينزل إلى 55 دولارا في 2018.

وقال محلل بالبنك في مذكرة «في رأينا أن الأسئلة المهمة لا تتعلق بما إذا كانت الدول ستمدد (التخفيضات) ولا بمدة الاتفاق. حيث نعتقد أن مستوى الخفض هو المهم حقا ونضع احتمالا ضئيلا لإعلان هذه التفصيلة في 30 نوفمبر».

وتابع «إذا اختتم الاجتماع بالشكل الذي يتوقعه السوق فإن الأسعار ستشهد هبوطا وجيزا، لكن من المرجح أن تظل العوامل الفنية والأساسية بناءة».

وينتهي العمل باتفاق خفض الإنتاج في مارس 2018 ولكن أوپيك ستجتمع في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث هذه السياسة.

وقال محللون بالبنك في المذكرة «تتوقف استمرارية الاتفاق على الفترة الزمنية التي تكون السعودية وروسيا وإيران والكويت على استعداد للتضحية بحصتها في السوق خلالها سعيا لتحقيق إيرادات واستقرار السوق». واستبعد البنك أن تؤدي «التوترات الجيوسياسية» في المنطقة لتعطيل ديبلوماسية النفط على المدى القصير.

وقال «باركليز» إنه بافتراض استمرار مستويات الإنتاج الحالية فإن سوق النفط العالمية ستتحول من فائض طفيف إلى عجز طفيف.

وأضاف أن تعميق تخفيضات إنتاج أوپيك والمنتجين المستقلين، البالغة 1.8 مليار برميل يوميا في الاتفاق الحالي، بواقع 550 ألف برميل يوميا إضافية قد يقلص المخزونات بمقدار 153 مليون برميل في الفترة من الربع الثاني إلى الربع الأخير من 2018.

وأشار إلى أنه في ظل نطاق سعري بين 60 و70 دولارا للبرميل لن يقف النفط المحكم الأميركي ومستويات الواردات الصينية ونمو الطلب العالمي على النفط في أماكنهم ومن المرجح أن يكون لذلك تداعيات على السوق النفطية.