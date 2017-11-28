أعلن كونسورتيوم مجمع «ريم مول»، في بيان صحافي أمس عن تعيين شركة «إتينيرا غنتوت»، وهي مشروع إماراتي - إيطالي مشترك، كمقاول رئيسي للمشروع المقدر بقيمة 1.2 مليار دولار.

وشركة «إيتينيرا غنتوت» هي مشروع مشترك بين «إيتينيرا» وهي واحدة من أكبر شركات الإنشاء في إيطاليا ومجموعة «غنتوت» الإماراتية التي تمتلك خبرة واسعة في أبوظبي والإمارات في عالم البناء، ويمثل هذا التعاون نقطة مهمة في مسيرة نمو الشركة.

وقد أعلن اتحاد الشركات المكون لكونسورتيوم مجمع ريم مول في 21 نوفمبر عن توقيع اتفاقية تسهيل ائتماني بقيمة 457 مليون دولار لوجهة المتعة والترفيه والتسوق في أبوظبي والذي يضم 450 متجرا للعلامات التجارية المحلية والعالمية والمطاعم على مساحة 2.9 مليون قدم مربعة ضمن مشروع «نجمة أبوظبي» في جزيرة الريم كما يقدم المجمع مجموعة واسعة من الوجهات الترفيهية والتعليمية المخصصة للعائلات بما في ذلك الحديقة الثلجية الجديدة في أبوظبي.

جدير بالذكر أنه يتم تطوير المجمع من قبل شركة الفروانية للتطوير العقاري، وهي مشروع مشترك بين 3 شركات كويتية هي شركة أجيليتي، وشركتها التابعة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية (يوباك)، والشركة الوطنية العقارية. وتوفر هذه الشراكة للمشروع أساسا ماليا متينا وخبرة عميقة في إدارة الأصول وتطوير العقارات التجارية.

وبهذه المناسبة، أوضح شاين إلدستروم، الرئيس التنفيذي لشركة الفروانية للتطوير العقاري التي تشرف على بناء «ريم مول»: «نسير بخطى ثابتة نحو تطوير وجهة أبوظبي العصرية والتجارية والترفيهية ويسعدنا العمل مع شركة إيتينيرا غنتوت لإنشاء المبنى الرئيسي لمجمع ريم مول، ونحن على ثقة تامة من أنهم سيقدمون أعلى مستويات الجودة في العمل خلال جميع مراحل الإنشاء».

من جانبه، قال ماسيمو مالفانيا، الرئيس التنفيذي لشركة «إيتينيرا»: «يعد عقد بناء (ريم مول) بمنزلة تأكيد على المهارات التي تمتلكها (إيتينيرا) وخبرتها في مشاريع البناء المدنية والصناعية الدقيقة التي تتميز بقيمة معمارية كبيرة وإننا نفخر بمشاركتنا في هذه المبادرة المرموقة الجديدة.

وباعتبارها واحدة من الشركات الأكثر نجاحا على مستوى العالم في إيجاد أفضل الحلول للتحديات المعقدة، نحن على ثقة بأن عملنا مع «غنتوت» يمثل خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنجاز مشروع هذا المركز التجاري وتقديمه ليكون مفخرة للعاصمة أبوظبي».

من جهته، قال مانع البلوشي، العضو المنتدب لشركة غنتوت للنقل والتجارة العامة: «نتطلع دوما الى تحويل الأفكار الخلاقة الى مشاريع فعلية، ويسعدنا العمل مع شركة «إيتينيرا» الشهيرة لتطوير البناء الرئيسي لمشروع «ريم مول». ونهدف الى تسليم هذا المشروع المميز في العاصمة الإماراتية أبوظبي في وقت قياسي».