أصدرت شركة «ملبار للذهب والألماس» بيانا صحافيا، تعليقا على ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين عبر منصات التواصل الاجتماعي في الكويت، والذي تضمن هجوما على الشركة من خلال مقاطع فيديو يظهر أحد موظفي وزارة التجارة داخل أحد المحلات غير المعروفة، يقوم بفحص الحلي التي كانت تحتوي على مواد غير ثمينة مخبأة في جزء مجوف منها بغرض زيادة الوزن وخداع المستهلك، ومع ذلك تم ربط هذا الفيديو بملبار بهدف تشويه سمعة العلامة التجارية الأشهر في المنطقة.

وفي هذا السياق، طالب مدير شركة «ملبار للذهب والماس» علي الديحاني العملاء بعدم تصديق هذه الشائعات، نافيا بشدة أي علاقة للشركة بالفيديو المتداول.

وأضاف الديحاني: «هناك مع الأسف بعض الجهات تعمل على تشويه سمعة العلامة التجارية لملبار من خلال هذا الفيديو، ونعمل حاليا على اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد تلك الجهات التي وراء نشره».

وأشار الى ان هذا الحادث يسلط مرة أخرى الضوء على مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب نشر معلومات غير صحيحة عن الأفراد والشركات دون التحقق من صحتها.

جدير بالذكر، أن شركة ملبار للذهب والماس تأسست سنة 1993 في الهند بولاية كيرالا، وتمتلك اليوم شبكة بيع تجزئة تضم أكثر من 190 منفذ بيع ومتجرا منتشرة في مناطق مختلفة في 9 دول، و13 وحدة بيع جملة، إضافة إلى مكاتب ومراكز تصميم ومعامل منتشرة في مناطق مختلفة من الهند والشرق الأوسط والشرق الأقصى. وتصنف الشركة بحجم مبيعاتها السنوي الذي يبلغ 4.5 مليارات دولار، ضمن أكبر 5 متاجر تجزئة للمجوهرات في العالم.

وبفضل وجود 11 وحدة من وحدات التصنيع في الهند ودول الخليج، تمتلك الشركة اليوم 9 علامات تجارية للمجوهرات لتلبية الاحتياجات المميزة للعملاء.

وتشتهر مجموعة ملبار من خلال مقرها الرئيسي في كيرالا وفروعها المنتشرة في مناطق مختلفة من الهند والشرق والأوسط والشرق الأقصى، بأنشطتها في مجال الذهب والماس والفضة وأصناف لايف ستايل.