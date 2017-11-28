أعلن الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت، د.حمد الحساوي، أن البنوك المحلية ستعطل أعمالها يوم بعد غد الخميس باعتباره عطلة رسمية بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وقال الحساوي في بيان صحافي، صادر عن اتحاد المصارف، اليوم الثلاثاء، إن البنوك سوف تعاود العمل يوم الأحد المقبل وذلك بناء على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف تقدم الاتحاد بأطيب التهاني والتبريكات إلى القيادة السياسية والشعب الكويتي الكريم وكافة المسلمين مبتهلا إلى العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة الكريمة بالخير واليمن والبركات على أمتنا الإسلامية.