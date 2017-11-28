أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، زيادة في أسعار البنزين وصلت إلى 12 فلسا (0.029 دولار) في بعض الأنواع والديزل بواقع 9 فلوس (0.024 دولار)، خلال ديسمبر المقبل، بناءً على متوسط الأسعار العالمية.

وتتراوح نسبة الزيادة في أسعار البنزين بين 5.9 في المئة و6.5 في المئة، بينما بلغت زيادة الديزل 4.3 في المئة.

وقالت الوزارة، وفق بيانات نشرتها على موقعها الالكتروني، ‏إن لجنة متابعة أسعار الوقود التابعة لها قررت أن يكون سعر لتر بنزين 95 (الأكثر شعبية) إلى 2.04 درهم (0.555 دولار) مقابل 1.92 درهماً (0.52 دولار) في نوفمبر الجاري، ووصل سعر بنزين 91 إلى 1.97 درهماً (0.536 دولار) مقابل 1.85 درهماً (0.5 دولار).

بينما تم رفع سعر لتر البنزين (سوبر 98) في محطات التوزيع 2.15 درهماً (0.585 دولار) مقابل 2.03 درهماً (0.55 دولار).

وأضافت وزارة الطاقة - حسب البيانات - أن أسعار الديزل زادت من 2.11 درهم (0.574 دولار) إلى 2.2 درهم (0.599 دولار).

وستطبق الأسعار الجديدة اعتباراً من مطلع ديسمبر وعلى مدار الشهر، لحين أن تصدر الوزارة في نهاية الشهر المقبل أسعار جديدة لتطبق في شهر يناير.

وكانت الإمارات أعلنت عن بدء تحرير أسعار الوقود في الدولة اعتباراً من مطلع أغسطس 2015، واعتماد آلية للتسعير وفقاً للأسعار العالمية، ويشمل قرار تحرير الأسعار مادتي الجازولين (المستخدم كوقود للسيارات) والديزل.