مجموعة المركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة تضم «دايلي» و«ستراليس» و«تراكر»

أعلنت الشركة الكويتية لاستيراد السيارات «الشايع والصقــــر»، عن إطلاق علامة إيفيكو العلامة التجارية الإيطالية الرائدة في مجال تصنيع المركبات التجارية الخفيفة والمتوسطة والثقيلة والتي تضم نيودايلي، ستراليس وتراكر، لتصبح الآن متوافرة في الكويت لتلبية احتياجات السوق.

وحضر حفل الإطلاق كل من يوسف الشايع الرئيس التنفيذي للشركة الكويتية لاستيراد السيارات، وأشيش تاندون المدير العام لشركة الكويتية لاستيراد السيارات، ونادر خالد سالمة مدير أول قطاع السيارات بالشركة الكويتية لاستيراد السيارات، وألبيرتو بيلغريني مدير منطقة الشرق الأوسط إيفيكو، وياسر خضر مدير تطوير شبكة إيفيكو بالشرق الأوسط.

حلول كاملة

وفـــي كلمته الافتتاحيــة، قال المدير العام لكايكو آشيش تاندون: إن الشراكة مع إيفيكو تأتي كجزء من الخطة الاستراتيجية لشركة كايكو للتوسع والتعاون مع علامة تجارية مشهورة وذات سمعة طيبة، حيث ستكون المؤسسات الحكومية وشركات البناء ومستعملو الشاحنات من بين أهم عملائنا، فمجموعة إيفيكو تقدم حلولا كاملة تلبي احتياجات العملاء.

علامة متفوقة

من ناحيته، قال نادر سالمة عن الشراكة الجديدة مع «إيفيكو»: لقد أصبحت شركة كايكو موزعا للعلامة التجارية المتفوقة إيفيكو في الكويت، هذا التفوق كان نتيجة قوة التحمل، والكفاءة في استهلاك الوقود، والراحة، وثقة العملاء بها.

ستراليس: إيفيكو ستراليس صنعت خصيصا للنقل لمسافات طويلة على المستوى المحلي والدولي، فالمقصورة توفر الكثير من المساحة للسائق، اضافة إلى مستوى ضوضاء منخفض وهو الأدنى في هذه الفئة، وهوما يوفر راحة على أعلى مستوى.

وتتميز بمحرك سعته 10 ليترات، من 6 أسطوانات يولد قدرة حصانية مقدارها 430 حصانا وعزم دوران مقداره 1900 نيوتن متر، إلى جانب ناقل حركة من 16 سرعة، يدوي أو أتوماتيكي، مع محور 4×2.

نيودايلي: قوية بطبيعتها، خفيفة بشكل لا يصدق، مريحة ويمكن التحكم فيها بكل سهولة، صممت بطريقة جديدة لتكون مركبة بحجم مثالي، مدعمة بقواعد عجلات جديدة لتحسين التعامل الديناميكي.

تتميز بمحرك سعته 3 ليترات من 4 أسطوانات يولد قدرة حصانية مقدارها 146 حصانا وعزم دوران مقداره 350 نيوتن متر، وناقل حركة من 6 سرعات يدوي، ذات عجلات خلفية مزدوجة، وحماية ضد التآكل لكامل الجسم وتتميز بمساحة شحن تصل إلى 19.6 مترا مكعبا.

تراكر: إيفيكو تراكر قادرة على نقل حمولات كبيرة في ظروف صعبة وطرق وعرة دون التعرض لأعطال، باختصار، إيفيكو تراكر هي شاحنة مناسبـــة لجميع الأحمال الثقيلة في ظل الظروف الشـــديدة، وتعد مكان عمل آمـــن ومريـــح بالنسبة للسائقين، ما يضمن تحقيق الإنتاجية والسلامة.

تتميز بمحرك سعته 13 ليترا من 6 أسطوانات يولد قدرة حصانية مقدارها 420 حصانا وعزم دوران مقداره 1900 نيوتن متر، وناقل حركة من 16 سرعة يدوي وأتوماتيكي، مع محور 6×4، المقصورة مزودة بلوحة قيادة ناعمة مع مقـــود متعدد الوظائف يحتوي على زر تحكـــم يعمل عن طريق اللمس.