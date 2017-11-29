طرح أكثر من 1.5 مليون ميل طيران سكاي واردز كجوائز لعملاء البنك في ديسمبر

تتويجا لمرور 15 عاما على شراكتهما، أعلن البنك الأهلي الكويتي وسكاي واردز طيران الإمارات اليوم عن إطلاق أحدث حملة ترويجية لبرنامج سكاي واردز، وذلك من خلال طرح أكثر من 1.5 مليون ميل سكاي واردز كجوائز لعملائه.

ومن خلال هذه الحملة الترويجية، التي ستنطلق ابتداء من يوم 1 وحتى 31 ديسمبر 2017، سيحظى 15 عميلا من عملاء البنك الأهلي الكويتي بفرصة الفوز بعدد 100 ألف من أميال سكاي واردز لكل منهم.

وقال ستيوارت لوكي، مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأفراد لدى البنك الأهلي الكويتي: إن شراكتنا الناجحة والراسخة مع سكاي واردز طيران الإمارات في برنامج سكاي واردز والتي نحتفل بذكرى مرور 15 عاما على تأسيسها والتي أنشئت بهدف تقديم خدمات استثنائية وفريدة لعملائنا الكرام، تحقق نموا لافتا على مر السنين، وذلك بفضل الخدمات المتميزة المقدمة من كلتا المؤسستين، ونحن على يقين من أن بطاقات الائتمان والبطاقات مسبقة الدفع المشتركة فيما بيننا قد ساهمت في رفع مستوى جودة تجارب السفر لدى عملائنا، ووضعت في متناولهم أيضا عالما من الامتيازات الحصرية التي تضفي طابعا فريدا على رحلات سفرهم وتجعل منها ذكريات لا تنسى.

وخلــص لوكـــي إلى القول: ستتيح هذه الحملة الترويجيــــة لعملائنـــا الفرصة لجمع وكسب عدد هائل من أميال سكاي واردز، وستمنحهم كذلك فرصة الاستمتاع بالسفر والترحال على متن إحدى أفضل الخطوط الجوية في العالم وأسرعها نموا بمجرد استخدام بطاقات البنك الأهلي الكويتي الخاصة بهم.

وتشمل هذه الحملة الترويجية جميع بطاقات الائتمان التي تحمل شعار البنك الأهلي الكويتي - طيران الإمارات والتي يتم استخدامها في معاملات الدفع بواسطة أجهزة الشراء الإلكتروني ومعاملات السحب النقدي، وكذلك البطاقات مسبقة الدفع الصادرة عن البنك الأهلي الكويتي - طيران الإمارات المستخدمة في معاملات الدفع بواسطة أجهزة الشراء الإلكتروني فقط.

وللتأهل للدخول في السحب، يجب أن تكون البطاقات صادرة قبل تاريخ بدء الحملة الترويجية المقرر في 1 ديسمبر 2017، وللتأهل للدخول في السحب الشهري، يجب استيفاء شرط الحد الأدنى للإنفاق وهو 100 دينار خلال فترة المعاملة.

بإمكان العملاء كسب نقطة واحدة مؤهلة للسحب مقابل كل 10 دنانير ينفقونها، و3 نقاط مؤهلة للسحب لكل 10 دنانير ينفقونها في الخارج بالعملة الأجنبية.

وبالإضافة الى ذلك، يحظى حملة البطاقات الذين يقومون بإجراء عمليات شرائية على الموقع الإلكتروني: emirates.com باستخدام بطاقات الائتمان أو البطاقات المدفوعة مسبقا التي يصدرها البنك الأهلي الكويتي خلال فترة الحملة الترويجية بكسب ضعف النقاط المؤهلة للسحب.

وهكذا، كلما تمكن العملاء من جمع نقاط مؤهلة للسحب أكثر، كلما سنحت لهم فرص أكبر للفوز.