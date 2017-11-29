المطوع: البنك يسعى باستمرار إلى تطوير الخيارات المصرفية الرقمية لتلبية متطلبات عملائه

أعلن بنك الكويت الوطني عن توفيره دعما خاصا لمجتمع رواد الأعمال من الشباب في الكويت، من خلال طرح خدمات مصممة خصوصا لتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتتضمن هذه الخدمات توفير أكثر من 95 صرافا آليا في جميع أنحاء الكويت، لعملاء بنك الكويت الوطني أصحاب الحسابات المصرفية للأعمال، للقيام بأعمالهم المصرفية بكل يسر وسهولة.

وتتيح هذه الأجهزة الآلية عمليات إيداع وسحب على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وبإمكان العملاء أيضا طلب كشف حساب، كما يمكن لأصحاب المشاريع أيضا القيام بعملياتهم المصرفية بكل أريحية عن طريق الانترنت أو من خلال تطبيــــق الوطني عبر الهاتف.

وتعقيبا على هذه الخدمات المصرفية الجديدة، قال مساعد مدير عام إدارة الخدمات المصرفية للأعمال في بنك الكويت الوطني بدر المطوع: لدى الشركات مجموعة مختلفة من الاحتياجات المصرفية، ويهدف بنك الكويت الوطني إلى تلبية متطلبات رواد الأعمال الشباب سواء الحالية أو المستقبلية.

وأضاف: نسعى باستمرار إلى تطوير الخيارات المصرفية الرقمية التي توفر لعملائنا آلية استخدام الخدمات وتنفيذ العمليات بطريقة آمنة ومضمونة، باعتبارها جزءا من استراتيجية البنك على المدى الطويل.

وأوضح أن أجهزة الصرف الآلي المخصصة للخدمات المصرفية للأعمال في «الوطني» توفر أداة مهمة للعملاء لإدارة تدفقاتهم النقدية بطريقة آمنة وموثوق بها، مع ضمان السرية والراحة والسهولة بشكل كامل، بالإضافة إلى إمكانية حصول أصحاب الحسابات المصرفية للأعمال على بطاقة سحب آلي شخصية وبطاقة الإيداع النقدي الفوري للمراسل.

ولفت إلى أن بإمكان الشركات أيضا «استخدام بطاقات الدفع الآلي المحدودة»، حيث يمكن لمراسل الشركة أن يقوم بعملية السداد في المعاملات الحكومية الضرورية عن طريقها، وذلك وفقا لما يحدده صاحب العمل.

ويوفر «الوطني» مجموعة من الحلول والخيارات المختلفة للخدمات المصرفية للأعمال والتي تتعلق بخدمة السداد للشركات المحلية. حيث يمكن للعملاء الاستفادة من خدمات الدفع بما في ذلك نقاط البيع وبوابة الدفع الإلكترونية عن طريق ربطها بالموقع الإلكتروني للشركة ويمكنهم أيضا الاشتراك للحصول على بوابة الوطني لتحويل الرواتب، لتوفير وسيلة فعالة وآمنة ومريحة لدفع رواتب الموظفين إلكترونيا من خلال نظام الربط مع وزارة الشؤون وذلك لتسهيل وتسريع إنجاز عمليات دفع الرواتب.