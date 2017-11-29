قوة هائلة

بفضل محرك V6 سعة 3.6 ليترات والذي يوفر قوة 305 أحصنة

كشفت شفروليه الغانم، الموزع الحصري لسيارات شفروليه في الكويت، عن شفروليه إمبالا 2018 والتي تأتي بمواصفات قياسية جديدة تجعلها سيارة السيدان الفخمة المعززة بأحدث التكنولوجيا وقوة الأداء بين منافسيها. وتنفرد إمبالا 2018 عن منافسيها في فئتها، وذلك بفضل المواصفات المتقدمة الجديدة التي تم تزويدها بها، والتي تشمل كاميرا الرؤية الخلفية، وشاشة الترفيه والمعلومات بحجم 7 إنشات التي يمكن وصلها مع نظام Apple CarPlay وAndroid Auto، والفخامة بتشغيل السيارة عن بعد والدخول إليها من دون مفتاح، وخاصية تشغيل المحرك بضغطة زر ونظام المساعدة في الركن الخلفي.

ومن أهم المواصفات القياسية التي تقدمها سيارة إمبالا الجديدة هي كاميرا الرؤية الخلفية التي تمكن السائق من الاصطفاف بسهولة تامة وأكثر أمنا بفضلها إذ يمكنه رؤية الأجسام خلف السيارة أثناء الرجوع للخلف بسرعة بطيئة. وتأتي كاميرا الرؤية الخلفية مع نظام المساعدة في الركن الخلفي الذي يمكن السائق من التمتع بتجربة قيادة سلسة.في قلب إمبالا المشع بالرقي والفخامة يتواجد نظام شفروليه مايلينك المبهر مع شاشة اللمس الملونة قياس 7 إنشات، حيث يمكن التحكم بترتيب التطبيقات بسهولة تامة مع ميزة السحب والإفلات، ومع المزايا المتنوعة للتحكم بوظائف النظام الصوتي والتحكم بالموسيقى لتوفير أجواء لم يسبق لها مثيل من المتعة والترفيه. ويضم هذا النظام أيضا مجموعة من الموسيقى التي يمكن الاستماع إليها بكل وضوح بفضل نظام الصوت الداخلي الرائع في السيارة. ويمكن دخول شفروليه إمبالا وتشغيلها في غاية السهولة عبر ابقاء المفتاح في الجيب والضغط على الحساس الموجود على قبضة الباب لفتح إقفال السيارة والدخول فيها. أما تشغيل المحرك فهو أمر بسيط جدا بفضل ضغطة زر بسيطة لتكون السيارة جاهزا للانطلاق.

وتوفر شفروليه إمبالا كذلك نظام تكنولوجي متقدم مع نظام تشغيل السيارة عن بعد الذي يمكن تشغيل السيارة بضغطة زر على حامل المفتاح. عند تشغيل السيارة عن بعد، سيتم إقفال الأبواب بشكل أوتوماتيكي وتشغيل نظام التكييف بحسب آخر إعدادات تم إدخالها وذلك لتعديل مناخ المقصورة بحسب الرغبة قبل حتى الوصول إلى السيارة.

وتقدم شفروليه إمبالا قوة هائلة بفضل محرك V6 سعة 3.6 ليترات الذي يعد أقوى محرك حقن مباشر من طراز 6 سلندرات في فئتها والذي يوفر قوة 305 أحصنة.

كما ان شفروليه إمبالا غنية بمواصفات الأمان الأكثر تقدما. فهي تقدم 10 وسائد هوائية قياسية (أكثر من معظم سيارات السيدان بالحجم الكبير ضمن الفئة نفسها) بالإضافة إلى أنها تقدم ميزة StabiliTrak للتحكم الإلكتروني بالثبات لتساعد في زيادة التحكم بالمركبة في ظروف الطقس المتنوعة، أما تكنولوجيا الفرملة الطارئة فهي تساعد على تخفيف حدة الاصطدام في حال حدوثه. أضف إلى ذلك ميزة المساعدة على بدء صعود المرتفعات التي تعمل على منع تراجع المركبة للخلف في اللحظة التي تسبق الضغط على دواسة الوقود للبدء بصعود المرتفع. وتندمج هذه المزايا القياسية مع مزايا السلامة المتوافرة تنبيه الاصطدام الأمامي وتنبيه المنطقة الجانبية العمياء وتنبيه حركة المرور الخلفية.

ومن أهم تحديثات التي تم تصميمها لشفروليه إمبالا هي قفص الحماية المصنوع من الفولاذ فائق القوة الذي يمنح السائق وباقي الركاب الثقة وراحة البال والمزيد من الأمان على الطرقات.

ويستفيد ملاك شفروليه إمبالا من خدمات وفوائد برنامج تعهد شفروليه الذي يوفر المزيد من الخدمات التي تجعل تجربة القيادة أكثر راحة مع شفروليه الغانم.

ويمكن للعملاء الاستفادة من العرض المحدود لامتلاك سيارة أحلامهم من خلال زيارة أي من معارض شفروليه الغانم الكائنة في الشويخ، الري (الصفاة الغانم)، شرق، الفحيحيل أو الأحمدي.