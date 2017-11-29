استضاف بنك الخليج الفائزين الثلاثة في السحب الشهري الحادي عشر لحساب red لهذا العام، وذلك في المبنى الرئيسي للبنك، حيث كان في استقبالهم كل من منال بركات مديرة الخدمات المصرفية لحسابي red و«نصور»، وخالد العتيبي مدير الاتصال المؤسسي للترحيب بهم وتسليمهم جوائزهم.

وقد تم الإعلان عن الفائزين خلال السحب الذي تم إجراؤه في المبنى الرئيسي للبنك، يوم 20 الجاري، تحت إشراف ممثل وزارة التجارة والصناعة.

وأثمر سحب red الإعلان عن 3 طلاب فازوا بجوائز «آبل» تراوحت بين آيفون 7 بلس وآيباد برو وساعة آبل ووتش، والفائزون هم: محجوبة ملا علي «آيفون 7بلس»، دانة عبدالكريم الشيخ إبراهيم «آيباد برو»، مشعل إبراهيم زايد الحربي «آبل ووتش».

وصمم حساب red من بنك الخليج خصوصا لطلبة المدارس الثانوية والكليات والجامعات ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و25 عاما، ودون شرط وجود حد أدنى لفتح الحساب.

ويحصل حاملو حساب red على فرصة دخول السحوبات الشهرية تلقائيا عند تحويل إعاناتهم الطلابية للفوز بجوائز آبل القيمة سابقة الذكر. وتستمر السحوبات حتى يناير 2018.

ويمنح حساب red عملاءه العديد من المزايا من بينها فرصة الفوز بسيارة فيات C500 موديل 2017، بمجرد تحويل إعاناتهم الطلابية.

كما بإمكانهم الحصول على تذاكر سينما بقيمة دينارين لدى صالات العرض التابعة لسينسكيب طوال أيام الأسبوع، علاوة على ذلك، يحصل العملاء على فرصة التسوق حصريا مع «ادفعلي» من الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة.