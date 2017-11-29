الدهيم: تسابق الجهات لرعاية أنشطته وبمشاركة أكثر من 100 جهة

إيماناً منها بدعم وتشجيع المشاريع الشبابية المتميزة ورعايتها، أعلنت شركة معرض الكويت الدولي عن توالي استعداداتها لانطلاق معرض START A BUISINESS، الذي تقيمه وتنظمه الشركة على أرض المعارض الدولية بمشرف، حيث ستنطلق أنشطته في 14 ديسمبر المقبل بمشاركة فاعلة وبحضور حشد من جهات ممثلة لمؤسسات وشركات محلية تمثل القطاعين الحكومي والخاص، ولتستمر عروضه حتى 16 ديسمبر 2017 القادم، في القاعة رقم 6.

وفي هذا الصدد، قالت باسمة الدهيم المدير التنفيذي للتسويق والمبيعات لدى شركة معرض الكويت الدولي إن المعرض يعد واحدا من أهم الفعاليات والتظاهرات التي تشهدها البلاد في مجال المعارض الشبابية ويأتي دور شركة معرض الكويت الدولي على توفير كامل الدعم اللازم لهم حيث تحرص على احتضان فعالياته ورعايته من خلال تقديم منصات العرض لهذه الفئة لاستقطاب وانطلاق أصحاب المشاريع الصغيرة من الجنسين مع اتاحة الفرصة لتسويق أفكارهم الجديدة المتميزة تحت شعار «حدد، خطط، ابدأ»، وباعتبار فكرة هذا المعرض فكرة جديدة ومتميزة تطرح لأول مرة على مستوى الكويت انطلاقا من ارض المعارض بمشرف.

وأضافت أن المعرض يعنى بتوفير الأنشطة والخدمات التي تتعلق بمساعدة فئات الشباب الكويتي من المبادرين والمهتمين الراغبين في البدء بممارسة اي نشاط تجاري جديد في الكويت ومتطلباته، انطلاقا من الفكرة مرورا بمراحل تأسيس المشروع التجاري كاملة من تخطيط واعداد التصاميم والمطبوعات وعمل دراسات الجدوى، وطرق التمويل واستخراج التراخيص اللازمة من الجهات الرسمية، انتهاء بتفعيل كيانها القانوني وبافتتاح المشروع ومزاولة نشاطه التجاري عمليا على ارض الواقع.

وأشارت الدهيم الى ان المشاركات ضمت عددا من الجهات بلغ أكثر من 100 جهة عارضة ممثلين لكلا القطاعين الحكومي والخاص منها جهات داعمة، وراعية، ومنفذة لمثل هذه الأنشطة والفعاليات كالوزارات والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة باستخراج التراخيص وغيرها، إضافة الى الممولين كالصندوق الوطني وجهات التمويل الأخرى، ويشمل أيضا مزودي الخدمات من الجهات المنفذة لجميع الأعمال اللازمة عمليا لبناء وتنفيذ مشروعاتهم وابرازها الى حيز الوجود.

كما كشفت الدهيم عن الرعاية المميزة التي يحظى بها المعرض في دورته الأولى هذه، حيث تقدمت لرعايته 10جهات ما يؤكد الاهمية التي يمثلها المعرض سواء للشركات الراعية والمشاركة او لجمهور المعرض، ويتقدم الرعاة شركة My Fatoorah كراع ماسي، وشركة Cisco كراع بلاتيني، في حين حظي بالرعاية الفضية كلا من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وشركة العصيمي الخليجية، وبنك بوبيان، والصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وKPMG Safi Al-Mutawa & Partners، وOz Factory، وAlawadhi Integrated Solution، وJana International Trading Company.

ونوهت الدهيم على ان هذا المعرض سيشهد مشاركة عدد من السفارات وممثلي القنصليات العمالية ببعض السفارات العربية والأجنبية كالسفارة المصرية والهندية والفلبينية كونها أحد مصادر القوى والايدي العاملة بالسوق الكويتي، للمساهمة أيضا بتوفير المزيد من المعلومات كالتعريف بإجراءات استقدام العمالة ونماذج العمل وغيرها ما يسهم في توفير بيانات كاملة أمام أصحاب الأعمال الكويتيين.