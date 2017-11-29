المجموعة ستتخارج من ملكيتها البالغة 37.8% في أسمنت الخليج

ملكيات المجموعة في البورصة ينخفض إلى 170 مليون دينار أحمد عوض

أعلنت شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات الذراع الاستثمارية ل‍مجموعة الخرافي تغيير هدف ملكيتها في شركة أسمنت الخليج من استثمار طويل الأجل الى التخارج.

وتبلغ ملكية شركة الخير في أسمنت الخليج 37.8% تعادل 310.4 ملايين سهم ويعادل إجمالي قيمة ملكيتها بحسب آخر إغلاق للسهم نحو 25 مليون دينار.

ويبلغ اجمالي أصول الشركة التي تعمل في إنتاج وتسويق الاسمنت بأنواعه، وهي ثاني أكبر شركات الإسمنت في دولة الإمارات العربية المتحدة نحو 1.34 مليار درهم.

وارتفعت أرباح الشركة إلى 33.1 مليون درهم بنهاية التسعة أشهر الأولى 2017، مقارنة بأرباح قدرها 30.9 مليون درهم حققتها خلال نفس الفترة من عام 2016.

ويعد تخارج «الخير» من شركة أسمنت الخليج هو الرابع في أقل من عام بعد بيع ملكيتها الـبالغة ٦٧% في شركة امريكانا مقابل 700 مليون دينار تعادل 2.3 مليار دولار، ثم الإعلان عن نيتها التخارج من حصتها البالغة 12.1% في شركة زين مقابل 781 فلسـا للسهم تعادل 409 ملايين دينار والتخارج من حصتها البالغة 37% من شـركة الـمال للاستثمار، حيث باعت منها 8% مقابل مليون دينار.

ويتبقى لشركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات 9 استثمارات مباشرة وغير مباشرة في البورصة الكويتية يبلغ إجمالي قيمتها السوقية 170مليون دينار، اكبرها في شركة الاستثمارات الوطنية التي تملك بها 64% تعادل قيمته السوقية 55 مليون دينار.

وحققت شركة الاستثمارات الوطنية أرباحا للتسعة أشهر الاولى من 2017 بلغت 9.543 ملايين دينار، بما يعادل 11.3 فلسا للسهم، مقارنة بـ 1.03 مليون دينار، فيما تبلغ قيمة الأصول المدارة من قبل الشركة 1.64 مليار دينار.

تليها القابضة الكويتية المصرية بحصة تبلغ 18.3% تعادل قيمتها 40.3 مليون دينار، ثم الكابلات التي تعادل حصتها في الشركة نحو 37 مليون دينار.

وتملك الخير الوطنية للأسهم والعقارات حصة في شركة سفن بنحو 45% تبلغ قيمتها السوقية 17 مليون دينار.

ويبلغ اجمالي قيمة استثمارات شركة الخير في المركز المالي والسورية وأسس القابضة والاولى للاستثمار 12.4 مليون دينار.

وبعد سلسلة التخارجات التي أعلنت عنها شركة الخير الوطنية للأسهم والعقارات ستتراجع حصتها من القيمة السوقية للبورصة الكويتية من 4.5% إلى 0.62%، حيث كانت القيمة السوقية لإجمالي حصصها في الشركات المدرجة يتخطى 1.3 مليار دينار ليهبط الى 170 مليون دينار بتراجع بلغت نسبته 87%.

وبلغت القيمة الرأسمالية للبورصة مع نهاية نوفمبر الجاري نحو 27.3 مليار دينار.