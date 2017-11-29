شريف حمدي

سجلت بورصة الكويت أدنى سيولة منذ نحو 5 أشهر، إذ بلغت قيمة تداولات أمس 6.3 ملايين دينار بتراجع 60% مقارنة بجلسة أول من أمس.

وتركزت السيولة على عدد من الأسهم القيادية في قطاعات متنوعة خاصة القطاع البنكي، إذ استحوذت أسهم زين والوطني وبيتك واجيليتي وبنك وربة على 4.3 ملايين دينار تمثل 68% من إجمالي السيولة المتدفقة إلى السوق. وانخفضت كميات التداول بنسبة 52% إلى 36.9 مليون سهم مقابل 76.6 مليون سهم بجلسة أول من أمس، حيث تمت من خلال 2039 صفقة.

وتباين أداء مؤشرات السوق في تعاملات أمس، إذ تراجع المؤشر السعري بنحو 45 نقطة بنسبة 0.7% ليصل إلى 6210 نقاط، فيما ارتفعت المؤشرات الوزنية بدعم الأسهم القيادية اعلاه، إذ ارتفع المؤشر الوزني بنسبة 0.3% محققا 1.1 نقطة ليصل إلى 397 نقطة، كما ارتفع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.2% محققا 1.9 نقطة ليرتفع إلى 908 نقاط. وتشهد بورصة الكويت اداء متذبذبا في الفترة الحالية، وذلك على وقع عمليات جني أرباح من أسهم شهدت ارتفاعات سعرية كبيرة في الفترة التي سبقت ترقية البورصة إلى مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة.