محمود عيسى

في سياق مقدمتها للتقرير المزمع إصداره بعنوان «مشاريع الكويت 2018»، قالت مجلة «ميد» إنه في ظل مناخ يتسم بانخفاض أسعار النفط، تحرص الكويت على إعطاء الأولوية لتنويع الاقتصاد من خلال إطلاق برنامج إنفاق رأسمالي طموح يتجاوز 100 مليار دولار.

وأضافت المجلة أنه مع زيادة مشاركة القطاع الخاص، فإن هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتي كلفت بالإشراف على برنامج الشراكة بين القطاعين، لديها أكثر من 27 مليار دولار من المشاريع قيد التخطيط والتنفيذ.

وقالت «ميد» إن لدى الكويت في الوقت الحاضر مشروعات قيد الدراسة بقيمة 59.9 مليار دولار، وما قيمته 61 مليار دولار من المشاريع في مراحل مختلفة منها مرحلة ما قبل التنفيذ، وأخرى من المقرر طرحها في غضون السنوات القليلة المقبلة.

ويتتبع احدث تقارير «ميد» عن مشاريع الكويت 2018 بشيء من التفصيل، فرص المشاريع والنشاطات المقبلة التاريخية منها والحالية والمستقبلية للمشاريع في الدولة، وكذلك السياسة الحكومية وخطط الإنفاق الحكومي الرأسمالي والتحديات التي تواجهها.