حصل بنك برقان على موافقة بنك الكويت المركزي لممارسة خيار الاسترداد المبكر للرصيد المتبقي من سندات الشريحة الثانية (Lower Tier2) التي تم إصدارها في 27 ديسمبر 2012 بقيمة 100 مليون دينار.

وقال البنك في بيان للبورصة، إن السندات المشار إليها تم إصدارها لمدة 10 سنوات قابلة للاسترداد في أي تاريخ سداد لإعادة دفع الفائدة يقع عند أو بعد انقضاء فترة 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

وأشار إلى أن «خيار الاسترداد» جاء عملا بالمادة رقم 4 (د) من الشروط والأحكام المرفقة بالسندات، علما بأن الرصيد المتبقي يبلغ 72.8 مليون دينار.

وأضاف أنه وفقا لتعليمات «المركزي» بشأن قواعد (بازل 3) الحالية والمعتمدة من قبل البنك، فقد تم استبعاد السندات المذكورة من رأس المال الرقابي والذي كان قد انعكس في احتساب كفاية رأس المال للبنك كما في 31 ديسمبر 2014.

وأوضح البنك في البيان أن سندات رأسمال الشريحة الثانية تمثل حاليا مصادر تمويل باهظة التكلفة لـ «برقان»، وبالتالي فإن استرداد هذه السندات سيقلل ويحد من تكاليف التمويل.