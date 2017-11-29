طارق عرابي

حقق المزاد الذي أقامته شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» مبلغا إجماليا وقدره 4.8 ملايين دينار، حيث عرض المزاد 27 قسيمة سكنية في منطقة الفنيطيس و3 قسائم في إشبيلية، لكن قسائم إشبيلية لم تبع حيث لم يتقدم احد للمزايدة عليها.

وقد شهد المزاد إقبالا كبيرا، حيث حضره نحو 250 شخصا، كان من بينهم 40 مزايدا فقط، إلا أنه لم يتم بيع جميع القسائم إذ ان 9 قسائم بالفنيطيس لم يتم بيعها، حيث بلغت نسبة البيع من إجمالي المعروض 67%.

وحضر المزاد من شركة إدارة الأملاك العقارية «ريم» رئيس مجلس الإدارة شلاش الحجرف، والرئيس التنفيذي إبراهيم الكندري، فيما حضر عن الهيئة العامة من شؤون القصر د.عبداللطيف السنان نائب المدير العام لشؤون تنمية أموال القصر.