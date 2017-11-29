العجيل: الملتقى الأول من نوعه بالكويت لتأهيل الكوادر الوطنية

أعلن اتحاد المصارف الكويت عن تنظيمه لـ «ملتقى الكويت الأول للأخلاقيات المهنية والعملية ـ الآفاق المستقبلية والتحديات»، تحت رعاية وحضور وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة الكويت للتقدم العلمي والمنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية والعملية (APPE)، وذلك يوم الاثنين 4 ديسمبر المقبل بقاعة سلوى الصباح.

في هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف الكويت ماجد العجيل أن ملتقى الكويت للأخلاقيات المهنية والعملية يعد الأول من نوعه في الكويت، مبينا أن جهود الاتحاد في تنظيم الملتقى جاءت في إطار حرصه على الالتزام بتوجيهات صاحب السمو الامير الشيخ صباح الأحمد بتنمية الكوادر الوطنية والحرص على تأهيلها وفق معايير تتمتع بالكفاءة العالية وتستند على ثقافة حضارية مبنية على أسس سليمة لضمان غد واعد لشباب المستقبل.

وستتضمن الجلسة الافتتاحية للملتقى كلمات لوزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان، والمدير العام لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي د.عدنان شهاب الدين، ورئيس مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت ورئيس مجلس إدارة بنك برقان ماجد العجيل، ورئيس المنظمة العالمية للأخلاقيات المهنية والعملية ريتشارد جرين.

وأشار العجيل إلى أن اهداف الاتحاد لطالما نبعت من حس المسؤولية الوطنية نحو تحقيق رؤية سموه في نشر الوعي وغرس ثقافة الالتزام بالأخلاقيات المهنية والعملية لدى افراد المجتمع الكويتي بغية الرقي في تطوير الجانب الأخلاقي وعكس دورها الفعال على تحسين الأداء العام في مختلف الجهات وتحقيق التطور والتقدم في المجتمع والبيئة الاقتصادية.

وبين أن الملتقى سيحضره عدد كبير من الشخصيات البارزة والقائمة على البنوك والشركات والاتحادات المهنية ومؤسسات الدولة، بالإضافة إلى سفراء بعض الدول وعدد من القيادات التنفيذية لدى مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص.