البنك ملتزم بتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية



يشارك بيت التمويل الكويتي «بيتك» في المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية WIBC الذي ستعقد دورته الرابعة والعشرون في البحرين من 4-6 ديسمبر المقبل.

ويترأس وفد «بيتك» في المؤتمر الرئيس التنفيذي للمجموعة مازن الناهض، كما يشارك الرئيس التنفيذي لـ «بيتك-البحرين» عبدالحكيم الخياط بإحدى جلسات المؤتمر الذي يعقد بالتعاون مع مصرف البحرين المركزي وبحضور المحافظ رشيد المعراج.

وتؤكد مشاركة «بيتك» كراع بلاتيني لفعاليات المؤتمر للسنة الثالثة على التوالي، التزامه بتعزيز الخدمات المصرفية الإسلامية العالمية، والتواجد في المحافل الاقتصادية والمالية الدولية التي تبرز أهمية صناعة التمويل الإسلامي وتعمل على تعزيز دورها على المستوى الإقليمي والعالمي، وكذلك للاطلاع على أحدث التطورات الاقتصادية ومناقشتها مع مختصين وخبراء ماليين.

ويعتبر المؤتمر فرصة لقادة الأعمال وصناع القرار للمشاركة في نقاش وحوار فاعل نحو حلول مشاكل التنمية والمعوقات والتحديات التي يواجهها القطاع المالي الإسلامي والعمل على تطويرها، حيث من المتوقع أن يستقطب المؤتمر ما يزيد عن 1300 من قادة القطاع العالميين وصناع السياسات والمبتكرين وأصحاب المصلحة وكبار التنفيذيين والمشرعين وممثلي الهيئات التنظيمية والعديد من المؤسسات المالية والأكاديمية، وسيركز جميع هؤلاء على بناء رؤى للمساعدة على تجاوز تعقيدات النظام المالي العالمي.

ويشهد المؤتمر حلقات نقاشية متنوعة تبحث مواكبة التطور الرقمي في صناعة التمويل الاسلامي، وسوق الصكوك العالمية، واستخدام الذهب كمنتج مالي في التمويل الاسلامي، والنمو الشامل والمستدام من خلال صناعة التمويل الاسلامي، وآفاق جديدة للتمويل الاسلامي، وغيرها من المواضيع.

ويحرص «بيتك» الرائد في صناعة التمويل الاسلامي على المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات ذات الوقع الكبير والتي تهدف الى تطوير هذه الصناعة التي تشهد نموا ملحوظا وزخما كبيرا إقليميا وعالميا، حيث يمتلك «بيتك» خبرات عريقة بفضل مسيرته الطويلة وانتشاره الجغرافي الواسع.