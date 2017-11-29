رعت مجموعة إيكويت، لإنتاج البتروكيماويات المنتدى السنوي الثاني عشر للاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، وذلك بهدف دعم الدور الرائد للقطاع الصناعي الخليجي. ويتضمن المنتدى مشاركة مجموعة من قيادات وخبراء المجالات الصناعية من مختلف أنحاء العالم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«إيكويت» د.راميش راماجندران: «خلال العام 2016، تجاوزت الطاقات الإنتاجية من البتروكيماويات والكيماويات في الخليج 142 مليون طن مع مبيعات تخطت قيمتها 76 مليار دولار وصادرات فاقت 70 مليون طن، وهذه الأرقام تشير بوضوح إلى دور المنطقة في هذا القطاع الصناعي العالمي مع كون البتروكيماويات ثاني أكبر مصادر الدخل لدول لمنطقة الخليج».

وقال راماجندران: «يساهم ازدياد الطلب العالمي على البتروكيماويات في تعزيز الأهمية الجوهرية لقطاعنا الصناعي للدول التي تسعى إلى زيادة وتنمية إجمالي الناتج المحلي.

فجميع عناصر نمو إجمالي الناتج المحلي مثل الأغذية والملابس والتغليف والنقل والمواصلات لها علاقة وتتلقى الدعم من صناعة البتروكيماويات.

ومن ناحية أخرى، فإن منطقة الخليج تواجه بعض التحديات التي تدركها الجهات المنتجة للبتروكيماويات في هذه المنطقة مثل قوانين الحماية والطاقات الإنتاجية الجديدة بسبب الغاز الصخري. وقد ساعدت استراتيجية إيكويت للتوسع في تغلبنا على هذه التحديات وأن نكون أول جهة بتروكيماويات مقرها الشرق الأوسط تقوم بتشييد منشأة صناعية عالمية المستوى على ساحل الخليج في الولايات المتحدة الأميركية.

ولذلك، فإن تنويع أصول إيكويت يمثل أهمية قصوى لنا في سبيل استدامة النمو. وخلاصة الأمر، علينا مواصلة النمو لتلبية احتياجات عملائنا الذين أيضا يواصلون النمو. وبطبيعة الحال، فإن الأسواق لها تأثير على الاستراتيجيات، ما يعني أن العرض يجب أن يتماشى مع الأسواق.

وأضاف راماجندران: ونظرا لمكانتها كمؤسسة عالمية، فقد قامت إيكويت بإطلاق استراتيجيتها للتنمية المستدامة التي تتوافق مع أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة.