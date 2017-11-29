التسهيلات الشخصية تستحوذ على 42% الإجمالي بـ 15 مليار دينار

4 % تراجعاً سنوياً بالائتمان للمؤسسات المالية

«العقار» و«الإنشاء» يستحوذان على 28% من التسهيلات بـ 10 مليارات دينار

قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) ان النمو السنوي لإجمالي الائتمان الممنوح من قبل القطاع المصرفي الكويتي بلغ 3.1% في سبتمبر 2017، وفقا لآخر بيانات صادرة عن بنك الكويتي المركزي.

ويحتل هذا النمو المركز الخامس خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2012 إلى سبتمبر 2017، وبلغ أعلى نمو حققه الائتمان خلال سبتمبر 2014 أي بنحو 7.7%، ليصل حجم الائتمان المصرفي الممنوح في سبتمبر نحو 35.8 مليار دينار مقابل 34.8 مليار دينار في الشهر نفسه من العام الماضي، بينما ارتفع الائتمان الممنوح بنحو طفيف أي بنسبة قدرها 0.6% على أساس شهري مقارنة مع أغسطس 2017.

وقد تراجعت التسهيلات الموجهة لقطاع الصناعة، وقطاع المؤسسات المالية غير البنوك، وقطاعا العقار والإنشاء، بنحو 11.8%، و4.1%، و0.6% على التوالي.

وسجل قطاع التسهيلات الشخصية أعلى ارتفاع من حيث القيمة بنحو 515.5 مليون دينار أي بنسبة نمو بلغت 3.6% عن الفترة نفسها من العام السابق متخطيا حاجزا لم يصله من قبل حين فاق 15 مليار دينار تمثل نحو 42% من إجمالي الائتمان في سبتمبر 2017، ثم يليه قطاع النفط الخام والغاز مسجلا نموا بلغت قيمته 437.3 مليون دينار في سبتمبر بنسبة نمو بلغت 50.7% مقارنة مع الفترة نفسها من العام السابق وصولا إلى 1.3 مليار دينار (تمثل نحو 3.6% من إجمالي الائتمان) في سبتمبر، تلاها قطاع التجارة بارتفاع بلغت قيمته 167.3 مليون دينار وصولا إلى 3.4 مليارات دينار (تمثل نحو 9.5% من إجمالي الائتمان)، مقارنة مع 3.2 مليارات دينار في سبتمبر 2016.

وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، إذ بلغت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر نحو 42% من إجمالي الائتمان الممنوح، مقارنة مع 41.8% من إجمالي الائتمان الممنوح في سبتمبر العام الماضي، في حين بلغت حصة الائتمان الممنوح لقطاعي العقار والإنشاء معا نحو 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في سبتمبر 2017، مقارنة مع 29% في سبتمبر من العام الماضي، وتشكل القطاعات الثلاثة 70.0% من الائتمان في سبتمبر 2017، مقارنة مع 70.8% في سبتمبر 2016.

أما القروض الاستهلاكية، فإنها تشكل 7.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في سبتمبر منخفضة عن نسبتها البالغة 8% من إجمالي الائتمان الشخصي في سبتمبر 2016، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، ولم تشهد القروض الشخصية الأخرى تطورا في حصتها من إجمالي الائتمان الشخصي حين مثلت نحو 2.2% من إجمالي الائتمان في سبتمبر من العام الحالي والماضي.

وبلغت التسهيلات الائتمانية المقسطة نحو 10.7 مليارات دينار مرتفعة بنسبة 9% مقارنة مع سبتمبر 2016. أما على أساس شهري، ارتفعت بنحو طفيف نسبته 0.2% مقارنة مع شهر أغسطس 2017.

القروض الشخصية الاستهلاكية هي التي يحصل عليها الأفراد لتمويل شراء السلع المعمرة أو لتغطية تكاليف العلاج والتعليم، حيث إن مستويات الائتمان الممنوح لهذا الغرض يشهد اتجاها تنازليا، حيث بلغت التسهيلات الائتمانية الاستهلاكية 1.1 مليار دينار، منخفضة بنسبة 4.6% عن 1.2 مليار دينار في سبتمبر عام 2016، ويأتي ذلك مع ارتفاع شهري طفيف بلغ نحو 0.01% مقارنة مع أغسطس 2017.

أما التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية فقد تراجعت إلى نحو 2.9 مليار دينار أي بنسبة تراجع سنوي تقدر بنحو 10.3% في سبتمبر 2017، بينما سجلت ارتفاعا شهريا نسبته 8.3% عند المقارنة مع نحو 2.6 مليار دينار في أغسطس 2017.

وتراجعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء بنحو 0.6%، حين بلغت 10 مليارات دينار في سبتمبر 2017، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، في حين تراجعت بنحو 0.7% على أساس شهري مقارنة مع أغسطس 2017.