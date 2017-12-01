فى إطار حرصه على مكافأة عملائه، أطلق البنك الأهلي المتحد حملة فريدة من نوعها تشتمل على باقة من المزايا الرائعة حصرياً للعملاء الذين يحوّلون رواتبهم الشهريّة إلى البنك، حيث تقدّم الحملة مفاجأة كبرى وهي دخول السحب للفوز بسيارة أودي R8.

وتوفّر الحملة الجديدة للعملاء الجدد الذين يقومون بتحويل رواتبهم إلى "المتحد" فرصة الاختيار بين جوائز نقديّة فوريّة، بقيمة 300 د.ك للرواتب التي تقدر بـ1,000 د.ك أو أكثر، و 200 دينار كويتي للرواتب التي تقل عن 1,000 د.ك ، أو الحصول على قرض حسن بحد أقصى 8,000 دينار كويتي مع فترة سداد تصل إلى خمس سنوات ممّا يمكن العملاء من سداد هذا القرض بأقساط مخفضة.

وتتضمّن مزايا الحملة أيضاً حصول العملاء الذين يقومون بتحويل الراتب إلى حساب الحصاد الإسلامي من البنك الأهلي المتحد على تأمين تكافلي على الحياة مجاناً بقيمة 36 راتباً شهرياً بحد أقصى 50،000 دينار كويتي وكذلك تأمين تكافلي ضد الحوادث مجاناً بقيمة 72 راتباً شهرياً بحد أقصى100،000 دينار كويتي على أن يكون الحد الأدنى للراتب المحوّل 700 د.ك، كما تتاح للعميل فرصة دخول السحب على جوائز حساب الحصاد الإسلامي والذى يقدّم أكبر قيمة جوائز لأكبر عدد من الفائزين بالإضافة إلى أنه برنامج الجوائز الأول في الكويت المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وبالإضافة إلى ما سبق سوف يحصل العملاء الذين يقومون بتحويل رواتبهم خلال فترة الحملة على بطاقات ائتمانية مجاناً من البنك الأهلي المتحد خلال السنة الأولى من إصدار البطاقة.

وفي هذا الصدد، أفاد السيد عامر نجم رئيس الفروع بالبنك الأهلي المتحد بأن الحملة تأتي في سياق سعي البنك باستمرار إلى أن يكون البنك الأقرب إلى المواطنين والشباب بشكل خاص، من خلال توفير جميع احتياجاتهم ومتطلباتهم المصرفية.

وأضاف نجم: " نسعى دائماً إلى مكافأة عملائنا، ومن هذا المنطلق جاءت هذه الحملة لتجعل من تحويل الراتب إلى البنك الأهلي المتحد فرصة لتغيير كيفية إدارة الحياة المالية بطريقة سهلة تمنح عملاء البنك الكثير من المميزات من خلال حزمة منتقاة بعناية من المزايا والتسهيلات".

وللحصول على معلومات حول حملة تحويل الرواتب إلى البنك الأهلي المتحد والخدمات والمنتجات المتنوّعة التي يقدّمها البنك، يرجى من العملاء زيارة أي من فروع البنك الأهلي المتحد أو الاتصال بخدمة "حيّاكم المتحد" على الرقم 1812000، أو زيارة موقعنا الإلكتروني.