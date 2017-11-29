انخفض سعر برميل النفط الكويتي 18 سنتا أي بنسبة 0.3% ليبلغ 60.18 دولارا، وفقا للسعر المعلن أمس من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية، هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية خلال تداولات أمس وسط حالة من الضبابية بشأن التمديد المحتمل لاتفاق خفض الإنتاج الذي تقوده أوپيك وتوقعات بزيادة الإمدادات بعد استئناف عمل خط أنابيب كيستون، حسب «رويترز».

وانخفض خام مزيج برنت في العقود الآجلة 17 سنتا إلى 63.67 دولارا للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 33 سنتا، أو ما يعادل 0.6%، إلى 57.78 دولارا للبرميل بعدما هبط 1.4% في الجلسة السابقة.