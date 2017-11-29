أعلنت وزارة الطاقة الإماراتية عن أسعار البنزين والديزل بالتجزئة في الدولة، وذلك لشهر ديسمبر القادم.

وشهدت الأسعار الجديدة ارتفاعا بنحو 6% في بنزين 98، وبنزين 95، وبنزين 91 بلس، وارتفعت بنسبة 4% للديزل.

ومنذ بداية العام ارتفعت أسعار البنزين قرابة 13% خلال عام 2017.

ويذكر ان وزارة الطاقة الإماراتية أعلنت في يوليو 2015 عن تحرير أسعار الوقود، واعتماد آلية للتسعير وفقا للأسعار العالمية حيث يشمل قرار تحرير الاسعار مادتي الجازولين والديزل.

وأضافت ان القرار يأتي دعما لاقتصاد الدولة وترشيدا لاستهلاك الوقود وحماية للموارد الطبيعية وللمحافظة على البيئة.