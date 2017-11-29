في إطار استجابتها لخطة الطوارئ المعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية، أجرت دائرة التسويق المحلي بشركة البترول الوطنية الكويتية تدريبا على حريق وهمي في مستودع الأحمدي للمنتجات البترولية.

تضمن سيناريو التدريب اندلاع النيران في خزانين، والتي نجم عنها حريق من الدرجة الثالثة، الذي يعد الأخطر من نوعه والأوسع انتشارا.

وقد سارع إطفاء الشركة إلى التعامل مع بلاغ الحريق على الفور، وتوجه إلى الموقع، إلى جانب فريق من الإدارة العامة للدفاع المدني، وقسم الطوارئ الطبية في مستشفى العدان، وفريق الأمن والسلامة التابع للشركة.

وأسفر الحريق عن إصابة أحد العاملين، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية له، ثم نقله إلى المستشفى لاستكمال العلاج، فيما نجحت فرق الإطفاء في السيطرة على النيران بكفاءة وبزمن قياسي.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس ضباط الإطفاء في البترول الوطنية فيصل الهاجري أن إجراء مثل هذه التمارين الدورية، يأتي بهدف رفع كفاءة المنتسبين لفريق الإطفاء، وللتأكد من جاهزيتهم للتعامل مع أي حادث طارئ، مشيرا إلى ان ذلك يتم بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى الدولة.