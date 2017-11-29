كسرت العملة الافتراضية بيتكوين حاجز الـ10 آلاف دولار للمرة الأولى في تاريخها، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الطلب عليها عالميا.

وبحلول الساعة (05:15 تغ) صعد سعر العملة الافتراضية، إلى 10.739 آلاف دولار أميركي، صعودا من أسعار افتتاح التعاملات اليوم البالغة 9850 دولار.

وبيتكوين هي عملة رقمية تعتمد على التشفير، وتتميز بأنها عملة لا مركزية، أي لا يتحكم بها غير مستخدميها، ولا تخضع إلى رقيب مثل حكومة أو مصرف مركزي مثل بقية العملات الموجودة في العالم.

ولا تملك العملات الرقمية المشفرة، رقما متسلسلا ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية، كالعملات التقليدية، بل يتم التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت، دون وجود فيزيائي لها.