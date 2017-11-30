العجمي: المشروع يستوعب زيادة إنتاج الكبريت مستقبلاً

الديحاني: المشروع ينفَّذ على مرحلتين لإنشاء 4 خزانات للكبريت السائل

إسماعيل: مليار دينار مشاريع جار تنفيذها في مصفاة الأحمدي

أحمد مغربي

دشنت الكويت أمس، ممثلة في مصفاة ميناء الأحمدي التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، أضخم مشروع لمناولة الكبريت أمس، وذلك بقيمة 147 مليون دينار وتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على مدار 3 أعوام ونصف العام، ويعد المشروع من احد اهم مشاريع القطاع النفطي ضمن خطة التنمية.

وقامت شركة البترول الوطنية الكويتية بتصدير اول شحنة من حبيبات الكبريت من المصنع الجديد بداية شهر نوفمبر الجاري، وذلك عبر رصيف الكبريت الجديد الذي تم انشاؤه ضمن المشروع.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للمشاريع في «البترول الوطنية» عبدالله فهاد العجمي خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة امس في مصفاة الأحمدي ان المشروع يعتبر من أحد أهم المشاريع التي تنفذها الشركة لمواكبة تطور الطاقة التكريرية للكويت، حيث أخذ المشروع في عين الاعتبار الزيادة المتوقعة في إنتاج الكبريت بعد الانتهاء من تنفيذ مشروع الوقود البيئي، بالإضافة الى الكميات التي تصل من شركة نفط الكويت، مبينا ان هذه الوحدات تعتبر المنفذ الوحيد لإنتاج وتخزين وتصدير الكبريت الصلب في الكويت.

وأشار العجمي إلى أن الميزانية الكاملة للمشروع والمعتمدة من قبل مؤسسة البترول الكويتية تبلغ 250 مليون دينار، فيما تم توقيع العقد مع شركة دايلم الكورية الجنوبية بقيمة 147 مليون دينار وذلك بوفر مالي بلغ 103 ملايين دينار.

من جانبه، قال نائب الرئيس التنفيذي لمصفاة ميناء الأحمدي فهد الديحاني خلال المؤتمر الصحافي ان المشروع سيحقق عدة فوائد حيوية، وأهمها الانعكاسات الإيجابية على البيئة التي تمنحها الشركة أولوية عليا، ومن ناحية أخرى يتم تصدير الكبريت المستخلص مما يحقق عوائد مجزية لاقتصاد الكويت.

وذكر ان المشروع ينفذ على مرحلتين، المرحلة الأولى التي تم الانتهاء منها، وهي مرحلة إنشاء مرافق جديدة لمناولة الكبريت، وتشمل إنشاء أربعة خزانات للكبريت السائل بسعة 19.1 الف طن متري، وخمس وحدات لتحبيب الكبريت بقدرة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف طن يوميا ومستودعا لحبيبات الكبريت بسعة 145 الف طن، ورصيف جديد لتصدير الكبريت يتسع لبواخر ضخمة بسعة 60 الف طن مع جميع المرافق والمنشآت المساندة ما يمنحنا مرونة وسلاسة في التصدير.

فوائد عديدةمن جانبه، قال مدير مجموعة المشاريع 2 في شركة البترول الوطنية خليل اسماعيل انه عقب انتهاء مشروع مناولة الكبريت فانه ستحقق لدى الشركة التالي:

1- زيادة السعة التخزينية للكبريت السائل من 14.8 الف طن إلى 340 الف طن بانشاء أربعة خزانات جديدة بالإضافة للخزانات القائمة حاليا.

2- زياد سعة إنتاج الكبريت الصلب من 3 آلاف طن في اليوم إلى 8 آلاف طن باليوم بإنشاء خمس وحدات إنتاج كبريت صلب بالإضافة الى ثلاث وحدات قائمة حاليا.

3- زيادة سعة تخزين الكبريت الصلب من 90 ألف طن إلى 235 ألف طن بإنشاء مخزن جديد بمساحة 24 ألف متر مربع.

4- زيادة سعة مناولة الكبريت الصلب للتصدير بإنشاء معدات مناولة وسيور ناقلة جديدة. ليصل نقل الكبريت بمعدل 400 طن بالساعة، من خلال إنشاء خط نقل جديد بسعة 1،500 طن بالساعة.

5- تمت مراعاة استخدام أحدث التقنيات المستخدمة في تصنيع الحبيبات لكي تطابق المواصفات العالمية المتبعة حسب معايير SUDIC من ناحية السيطرة على جودة المنتج، ويضم المشروع أيضا إنشاء مرافق استقبال الكميات الإضافية من الكبريت السائل التي ستأتي من شركة نفط الكويت عن طريق شاحنات.

وسيتم أيضا إنشاء خزانات للكبريت السائل مع معدات إضافية لإنتاج حبيبات الكبريت الصلبة.

وشدد اسماعيل على ان الشركة راعت الجوانب البيئية في المشروع، إذ ستتم عملية نقل الكبريت عن طريق السيور الناقلة.

وخلال عملية النقل تتم إزالة الغبار الكبريتي المنبعث نتيجة عملية الانتقال ما بين السيور الناقلة إلى أن يصل المنتج إلى الباخرة عند رصيف التحميل.

كما أن الخزانات مزودة بنظم آلية حديثة ومتطورة لمكافحة الحرائق، ونظام مثبط لتجمع الغبار الذي قد يؤدي إلى حدوث حرائق.

وكل هذه الإجراءات والمرافق تتوافق مع نظم الهيئة العامة للبيئة الكويتية والمعايير العالمية لحماية البيئة.

من جهة أخرى، قال اسماعيل ان شركة البترول الوطنية تنفذ حاليا مشاريع بقيمة مليار دينار في مصفاة الأحمدي سيتم تسليمها خلال العامين المقبلين.

وقال إن أهم تلك المشاريع هي خط الغاز الخامس بطاقة انتاجية 800 مليون قدم مكعبة يوميا وبلغت نسبة الانجاز 70%، وسيتم تشغيل المشروع في بداية 2019.

وبين ان الشركة قامت بسحب مشروع الغازات الحمضية من المقاول الرئيسي وذلك بعد تعثره في اعمال التنفيذ، حيث تم اسناد باقي الاعمال في المشروع إلى شركة غلف سبيك بقيمة 30 مليون دينار، علما بان قيمة المشروع الاجمالية تبلغ 104 ملايين دينار.

المشروع يرفع من تنافسية الكويت

قالت مديرة الخدمات الفنية وضحة الخطيب ان مشروع الكبريت يرفع من تنافسية الكويت في انتاج الكبريت، حيث تمت زيادة السعة التصديرية للمنتج إلى 60 الف طن وبالتالي ارتفعت القدرة التحملية إلى 70 الف طن في اليوم.

وذكرت الخطيب ان منتج الكبريت يتم استخدامه في العديد من الصناعات مثل المبيدات الزراعية وانتاج السلفر والدواء.

وقالت ان المشروع يحسن من اداء وربحية المصفاة خلال الاعوام المقبلة، لاسيما ان المشروع ضخم ويعطي مرونة تسويقية كبيرة لقطاع التسويق العالمي في بيع المنتج.

440 ألف برميل الطاقة التكريرية لـ«الأحمدي»

ذكر فهد الديحاني أن الطاقة التكريرية لمصفاة ميناء الأحمدي تبلغ حاليا 440 الف برميل يوميا، فيما تصل معالجة الغاز بالمصفاة إلى 1.6 مليار قدم مكعبة يوميا.