3.3 % تراجع متوسط سعر الغرفة بالكويت إلى 217 دولاراً

شهد سوق الضيافة في الشرق الأوسط خلال سبتمبر 2017 تراجعا عاما في الأداء على مستوى معدلات الإشغال ومتوسط سعر الغرفة، ما أدى بدوره إلى تراجع أداء إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في معظم الفنادق العالمية المصنفة ضمن فئة 4 و5 نجوم، وذلك بحسب احدث تقرير لـ «إرنست ويونغ».

وسجلت الكويت أعلى زيادة سنوية في معدلات الإشغال بلغت 10.7 نقاط مئوية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ولكن نسبة الإشغال هذه جاءت الأقل بين دول الخليج، كما حققت زيادة كبيرة في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، وبلغت معدلات الإشغال 44.2% خلال سبتمبر 2017، مقارنة مع 33.5% في سبتمبر 2016.

وتعرض متوسط سعر الغرفة لانخفاض طفيف بنسبة 3.3% متراجعا إلى 217 دولارا، ومع ذلك فقد شهد البلد عموما زيادة في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة بنسبة 27.6% في سبتمبر 2017 بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ويمكن أن يعزى ذلك إلى افتتاح فنادق جديدة وتنامي أعداد المسافرين القادمين بغرض السياحة والعمل إلى البلاد.

وخليجيا، شهد سوق الضيافة في كل من دبي وأبوظبي انخفاضا طفيفا في أداء إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة في سبتمبر، وبالنظر إلى دبي تحديدا، سجل سوق الضيافة انخفاضا بنسبة 18.4% في إيرادات الغرفة المتاحة متراجعة إلى 125 دولارا في سبتمبر 2017.

ويمكن أن يعزى هذا الانخفاض بشكل أساسي إلى تراجع متوسط سعر الغرفة بنسبة 12%، وانخفاض معدلات الإشغال بواقع 5.8 نقاط مئوية. وقد يكون هذا التراجع في الأداء ناتجا عن أن عطلة عيد الأضحى كانت أقصر من المتوقع ما أدى إلى انخفاض الطلب.

وفي أبوظبي، شهد سوق الضيافة زيادة في معدلات الإشغال بلغت 5.9 نقاط مئوية ليرتفع إلى 80.5% في سبتمبر 2017. ومع ذلك، انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 12% متراجعا إلى 94 دولارا بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، ما أدى إلى انخفاض إجمالي بنسبة 5% في إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة.

وشهدت السعودية زيادة إجمالية في معدلات الإشغال ضمن مدنها الرئيسية بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. إذ ارتفعت معدلات الإشغال بنسبة 4.9% في جدة، و6.8% في مكة المكرمة، و4.5% في الرياض، و6.7% في المدينة المنورة.

ومع ذلك، انخفض متوسط سعر الغرفة بنسبة 1.8% في جدة، و31.2% في مكة المكرمة، و9.8% في الرياض، و23.3% في المدينة المنورة. وعلى مستوى إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة، شهدت مدينة جدة ارتفاعا بنسبة 4.6%، فيما سجلت كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة انخفاضا بنسبة 22.8% و15.5% على التوالي، وحافظت مدينة الرياض على مستوى ثابت من إيرادات الغرفة الواحدة المتاحة.