تناقش العمومية العادية لشركة ألافكو لتمويل شراء وتأجير الطائرات، توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن العام الماضي بنسبة 10% من رأس المال بواقع 10 فلوس للسهم.وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أن التوزيع يستحق للمساهمين المقيدين بسجلات «ألافكو» في نهاية يوم الاستحقاق المحدد له تاريخ 11 يناير 2018، ويتم توزيعها على المساهمين في 25 من ذات الشهر. وبحسب البيان، تناقش عمومية الشركة البيانات المالية السنوية للعام المنتهي في 30 سبتمبر 2017، وسماع تقرير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات وهيئة الرقابة الشرعية عن حسابات تلك السنة. وتناقش العمومية كذلك تفويض مجلس إدارة الشركة بشراء أو بيع أسهم «ألافكو» بما بلا يتجاوز 10% من عدد أسهمها، بالإضافة إلى مناقشة صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة عن العام الماضي بمبلغ 180 ألف دينار.

إدراج «الأسمنت» ضمن المواد المدعومة لتابعة لـ «أسيكو»

قالت شركة أسيكو للصناعات، إن «أسيكو للإنشاءات» التابعة لها، حصلت على موافقة وزارة التجارة والصناعة لإدراج مادة الأسمنت ضمن المواد الإنشائية المدعومة.

وأوضحت الشركة في بيان للبورصة، أنه تم توقيع عقد مواد المدعوم مع الشركة الكويتية للتموين للبدء في التوريد اعتبارا من 1 ديسمبر 2017 طبقا لتعليمات الوزارة.

تابعة لـ «المال» تتوصل لتسوية مع أحد الدائنين

أعلنت شركة المال للاستثمار، أن شركة تابعة لها في السعودية مملوكة بنسبة 90%، توصلت إلى تسوية مع أحد الدائنين.

وأوضحت «المال» في بيان للبورصة، أن التسوية ستقوم بموجبها الشركة التابعة بسداد ما يعادل مبلغ مليون دينار مقابل الحصول على تنازل باقي قيمة الدين بما يعادل 443 ألف دينار.

«التعليمية» توصي بتوزيع 15 فلساً نقداً

أوصى مجلس إدارة شركة المجموعة التعليمية القابضة، بتوزيع أرباح نقدية سنوية بنسبة 15% من رأس المال، بواقع 15 فلسا للسهم الواحد. وأظهرت البيانات المالية السنوية للشركة، ارتفاع أرباح العام المالي المنتهي في 31 أغسطس 2017 بنسبة 20%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.