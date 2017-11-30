الأوراق المالية الحكومية تمثل 9% من إجمالي الأصول المصرفية الكويتية

قروض «وطني» الأفضل والبنك يتمتع بملاءة مالية مرتفعة

«برقان» يركز على نمو الأصول والتوسع الجغرافي للبنك يزيد القروض غير المنتظمة

«الأهلي» و«الخليج» أقل البنوك انكشافاً على القطاع العقاري

«التجاري».. أقل نسبة قروض غير منتظمة وأقوى معدلات رسملة محمود عيسى

عرضت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تقريرا تفصيليا عن الملاءة المالية للبنوك التقليدية الخمسة في الكويت «وطني» و«الخليج» و«التجاري» و«الأهلي» و«برقان»، متضمنا تقييم التوقعات والنظرة المستقبلية على مدى 12 إلى 18 شهرا المقبلة، وأوضح التقرير أن البنوك الكويتية التقليدية الخمسة تشترك في ملامح التمويل والسيولة المتشابهة ويستفيد كل منها من احتمال كبير جدا للدعم الحكومي، لكن ملاءتها، من حيث جودة القروض ورأس المال والربحية، تتباين على نطاق أوسع.

وتوقع التقرير استمرار زيادة القروض غير المنتظمة لدى القطاع المصرفي الكويتي، مرجعا ذلك بالأساس الى الائتمان الممنوح للشركات العقارية والتي تعاني من ركود القطاع خلال الفترة الماضية والمتوقع استمراره خلال العام المقبل لتبدأ بعدها مرحلة من التصحيح.

وفي هذا التقرير، استعرضت وكالة التصنيف العالمية نقاط القوة والضعف النسبية وملامح الملاءة المالية وتوقعت الوكالة أن يكون تكون القروض المتعثرة الجديدة متواضعا بالنسبة لجميع البنوك الخمسة على مدى الفترات الفصلية المقبلة، ولكن أرصدة المخصصات الضخمة والمتنامية ستكون كافية لمواجهة خسائر القروض المحتملة وتسهل الانتقال لتطبيق المعايير الدولية التاسعة لإعداد التقارير المالية IFRS 9 وقواعد التخصيص المستقبلية.

وأضافت الوكالة ان رأس المال قوي لدى جميع البنوك الخمسة وقد أدى التنفيذ المحتفظ لمتطلبات بازل 3 في الكويت إلى مساعدة البنوك على بناء قدرات رأسمالية عالية.

كما أن مخاطر السوق بالنسبة للبنوك الخمسة محدودة، كما أن الحيازات من الأوراق المالية الحكومية الكويتية على مدى العامين الماضيين سجلت ارتفاعا لتساهم في الوقت الحاضر بما نسبته 9% من إجمالي الأصول المصرفية الكويتية.

وطنيوقالت الوكالة إن جودة قروض بنك الكويت الوطني أقوى منها لدى نظرائه، وبالتالي فإن البنك يتمتع بدرجات عالية من الملاءة.

وبصفته اكبر البنوك في الكويت، فانه يتعين على بنك الكويت الوطني تلبية أعلى متطلبات رأس المال المقرر من الجهات الرقابية وهو ما جعل البنك يحافظ على أفضل معدل تغطية للقروض غير المنتظمة خلال الـ 10 سنوات الماضية.

واشارت الوكالة الى أن الربحية الأساسية قوية ومستقرة على نطاق واسع، ولكن النتائج الأساسية مقيدة بمخصصات ضخمة لمواجهة خسائر القروض.

ويقول بنك الكويت الوطني انه يحقق أعلى صافي ربح بنسبة 1.3% من الأصول الملموسة كما في سبتمبر 2017.

وتتوقع الوكالة أن تتحسن الربحية نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة وتخفيض المخصصات العامة، في حين ترى أن صافي إيرادات الفوائد والرسوم سينمو بفضل الانشطة الجديدة.

بنك الخليجتوقع التقرير أن يشهد معدل مخاطر الأصول لدى بنك الخليج تحسنا ملحوظا خلال الفترة المقبلة وهو ما دفع الوكالة من قبل لرفع مستوى تصنيفات البنك مرتين منذ عام 2014 بناء على النجاحات التي تحققها ادارة البنك في تنظيف ميزانياتها، مشيرة الى أن البنك يشترك مع البنك الأهلي في كونهما اقل البنوك انكشافا على القطاع العقاري.

ولكن التقرير حذر من أن بنك الخليج لا يزال ينكشف على أسماء فردية وقطاعات ذات مخاطر عالية بشكل مرتفع، وهو ما يعتبر ضعفا ائتمانيا.

ويصل معدل القروض غير المنتظمة لإجمالي القروض 2.5% بينما يحافظ البنك على معدل تغطية مرتفع يعتبر الثالث بعد التجاري ووطني عند معدل 331%.

الأهليأشار التقرير الى أن البنك الأهلي الكويتي يعتبر من اقل البنوك التي تنكشف على القطاع العقاري الى جانب بنك الخليج، وأوضح التقرير ان البنك الأهلي يتمتع برافعة مالية قوية تصل الى 10.1% لتحل بالمركز الثاني بين البنوك التقليدية بعد البنك التجاري، وأرجع التقرير قوة الرافعة المالية للبنك قوة الرسملة لدى البنكتمثل القروض المنتظمة 2.8% من إجمالي القروض وهو ثاني أعلى نسبة قروض غير منتظمة بين البنوك التقليدية بعد بنك برقان، فيما يصل معدل التغطية بالمخصصات الى 278% وهو ما يعتبر معدلا جيدا.

برقانتمكن بنك برقان من تثبيت أقدامه من الناحية الجغرافية بصورة واسعة ولكنه مكشوف على الدول ذات الظروف التشغيلية الأضعف من مثيلاتها في الكويت وهو ما يرفع القروض غير المنتظمة لاجمالي القروض الى 4.2% كأعلى مستوى بين البنوك التقليدية وبمعدل تغطية الأقل بينهم عند 124%، لكن الوكالة رأت أن المستويات تعتبر مستقرة ولا خطورة منها.

يركز برقان على نمو قوي في الاصول وإدارة متشددة لرأس المال ولها سقف محدود فوق الحد الأدنى التنظيمي الصارم.

التجاريذكر التقرير أن البنك التجاري لديه أدنى مستوى من القروض المتعثرة لإجمالي القروض بين البنوك التقليدية بنسبة 0.5%، وأرجع التقرير ذلك الى اتجاه البنك لاعدام قروض غير منظمة بشكل متسارع خلال العام الأخير وذلك بعد أن وصلت تكلفة المخصصات الى 2.8% من اجمالي القروض لديه وهو ما اعتبرته الوكالة خطرا ائتمانيا.

وقالت الوكالة إن الأسهم العادية الملموسة للبنك التجاري الكويتي هي الاعلى من بين اسهم البنوك الخمسة عند مستوى 16.1% من الأصول المرجحة بالمخاطر وهو ما يؤكد قوة الرسملة لدى البنك.

التوقعات حتى منتصف 2019

القروض المتعثرة ستكون متواضعة والمخصصات كافية لمواجهة الخسائر

مؤشرات مالية كافية لتطبيق معيار للمحاسبة IFRS 9 متضمنا المخصصات المستقبلية

تنفيذ متحفظ لمتطلبات بازل 3 ساعد على بناء قدرات رأسمالية عالية