رفعت وكالة «إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية» توقعاتها لسعر برميل خام برنت في 2018 إلى 55 دولارا للبرميل، فيما بقيت توقعاتها لخام تكساس الوسيط دون تغيير عند 50 دولارا للبرميل.

وبقيت توقعات الوكالة لأسعار خام تكساس الوسيط والغاز الطبيعي هنري هب بدون تغيير للعامين 2018 و2019، بالإضافة إلى إضافة توقعات لأسعار النفط والغاز للعام 2020 إلى التوقعات المستقبلية للأسعار.

وتستخدم «إس آند بي» توقعاتها المستقبلية للأسعار لتقييم الجودة الائتمانية لكل من الحكومات السيادية والشركات، وتحديدا شركات التنقيب والإنتاج، وفقا لمنهج التصنيفات المحدد في «منهج تحديد توقعات أسعار النفط الخام والغاز الطبيعي للشركات والحكومات السيادية» المنشور بتاريخ 19 نوفمبر 2013.

تعكس الأسعار المستقبلية للنفط والغاز الطبيعي على المدى القصير إلى حد كبير تقييم الوكالة لأسعار العقود الآجلة، حيث تدرك الطبيعة المتقلبة لهذه المؤشرات السوقية، كما حدث في 2017.

ويلاحظ أيضا استمرار اتساع الفارق بين خامي برنت وخام تكساس الوسيط، حيث وصل إلى 6 دولارات للبرميل مؤخرا، رغم أننا نعتقد بأن هذا الفارق سيتراجع على الأرجح في 2018. وتستند الوكالة في تحديد توقعاتها للسعر على المدى الطويل في الغالب على التحليل الأساسي بما في ذلك تقييمات التكلفة الهامشية لإنتاج النفط والغاز، بالإضافة إلى أساسيات العرض والطلب، على سبيل المثال.

وتتوقع «إس آند بي» بأن تبقى أسعار خام برنت وخام تكساس الوسيط تحوم حول نفس النطاق في 2018، ويلاحظ بأنه يتم تداول خام برنت بسعر أعلى من 60 دولارا للبرميل منذ 27 أكتوبر 2017، حيث أغلق عند ذلك السعر في 25 سبتمبر 2017 لأول مرة منذ يوليو 2015.

وفي الوقت الحالي، لا يزال السعر في العقود الآجلة حتى نوفمبر 2018 أعلى من 60 دولارا للبرميل.